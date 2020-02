GF Vip, la Volpe racconta il suo dramma passato: “Ho perso un bambino”

editato in: da

Adriana Volpe è una delle protagoniste dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Da quando è entrata nella Casa non si è risparmiata, regalando al pubblico grandi sorrisi, qualche discussione e racconti commoventi e dolorosi legati alla sua vita privata.

In 50 giorni di Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha dimostrato di poter essere una delle protagoniste di questa edizione. All’interno della Casa più spiata d’Italia, la presentatrice ha trovato qualche nemico, come Rita Rusic che nei suoi confronti ha dimostrato grande antipatia, e molti amici, come Patrick Pugliese e Andrea Denver, la cui vicinanza ha sollevato anche qualche critica da parte del marito.

La Volpe, però, si è lasciata andare anche a racconti molto privati. Non solo ha ripercorso la lite con Giancarlo Magalli ma ha rivelato anche un dolorosissimo episodio della sua vita: la perdita di un bambino. Lo ha fatto disegnando la sua ‘linea della vita’:

Nel settembre 2010 finalmente la bella notizia. Andai a fare un test di gravidanza, risultò positivo… eravamo felicissimi. Arrivata alla decima settimana avevo una visita ginecologica e ho chiesto a Roberto di accompagnarmi per fargli sentire quello che io avevo sentito: il battito del cuoricino. Non vedevo l’ora. Solo che non si sentiva niente. Non si sentiva proprio niente, c’era questo silenzio assordante. Abbiamo quindi appresso che quel cuoricino aveva smesso di battere. Che notte. Io non ci volevo credere. Ti senti svuotata e pensi: “perché?”.

Una notte che Adriana Volpe non potrà mai dimenticare e che ha causato a lei e al marito Roberto uno dei dolori più grandi. La vita, però, sa riservare anche delle belle sorprese:

A dicembre 2010 un altro cuoricino ha iniziato a battere. Ma questo cuoricino era più forte ed è nata Giselle. E io auguro veramente a tutti di provare questa gioia, perché lì capisci che cos’è l’amore assoluto.

Raccontare la perdita del suo bambino non è stato affatto facile per Adriana Volpe, che, con le lacrime agli occhi, ha ricordato tutte le sensazioni provate in quella terribile notte. Il sorriso, sul volto della gieffina, è poi esploso parlando della sua Giselle. Nonostante la lontananza, la Volpe ha sempre un pensiero per la sua famiglia.

Adesso, però, dovrà affrontare una puntata del Grande Fratello Vip particolarmente movimentata. I temi caldi sono molti: un possibile provvedimento per Sossio Aruta, la lite tra Valeria Marini e Antonella Elia e il rimprovero di Roberto, turbato dalla vicinanza tra Adriana Volpe e Andrea Denver.