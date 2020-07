Gina Lollobrigida festeggia 93 anni, gli auguri speciali di Eleonora Daniele, Luxuria e Caterina Balivo

editato in: da

Un traguardo importante per Gina Lollobrigida, diva italiana, che il 4 luglio ha compiuto 93 anni.

La sua carriera prende il via nel 1947 con la partecipazione al concorso di Miss Italia che, pur non concludendosi con la sua vittoria, le permette di spiccare il volo verso il grande schermo. Sono tantissimi i capolavori del cinema italiano ai quali Gina ha preso parte: tra i più famosi Pane, Amore e Fantasia, La Romana, Torna a Settembre e Le avventure di Pinocchio dove interpreta l’iconico personaggio della Fata Turchina.

Una carriera fatta di successi italiani quanto internazionali e infatti, accanto a prestigiosi riconoscimenti nostrani come David di Donatello e Nastri D’Argento, anche un Golden Globe: firma della sua fortuna anche in un settore così competitivo come quello di Hollywood.

Una vita fatta di importanti traguardi professionali, ma anche di travagliate storie d’amore. Nel 1949 sposa il medico sloveno Milko Škofič dalla cui unione nasce Andrea. Il loro matrimonio, però, si interrompe nel 1971 quando l’ormai ex marito intraprende una relazione con un’altra donna. Dopo tanti anni di mistero circa la sua vita sentimentale, nel 2006 l’attrice stupisce il pubblico quando annuncia di voler sposare l’imprenditore spagnolo Javier Rigau nonostante l’importante differenza anagrafica. La storia, tenuta segreta per anni e avvolta sin dall’inizio da numerose polemiche, si conclude qualche mese dopo.

A celebrare l’importante giorno sono arrivati numerosi volti noti del mondo dello spettacolo che hanno voluto pubblicamente condividere i propri auguri alla diva italiana. Tra i tanti messaggi sui social spicca quello di Eleonora Daniele che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una loro foto insieme accompagnandola con una dedica che sottolinea l’importanza dell’attrice nel panorama cinematografico nostrano.

La nota conduttrice non è stata l’unica a voler festeggiare sui social network un giorno così importante e infatti anche Vladimir Luxuria, attraverso delle foto e un video, su Instagram ha celebrato la Gina nazionale. Una stima professionale e personale profonda tale, quella che lega la Lollobrigida, Eleonora e Vladimir, tanto da festeggiare insieme anche fisicamente alla grande cena organizzata in occasione del novantatreesimo compleanno dell’attrice.

A tessere le lodi di Gina anche Caterina Balivo che nelle Instagram Stories delle ultime ore ha voluto pubblicare una foto che la ritrae insieme all’attrice come simbolo di un piccolo pensiero nel giorno del suo compleanno.

Un calore condiviso e indice dell’affetto che accompagna una delle ultime grandi dive italiane in un compleanno davvero speciale.