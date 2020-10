GF Vip, Myriam Catania già in crisi: “Penso a mio figlio”

editato in: da

Myriam Catania ha appena varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip, ma c’è già aria di crisi per lei. L’attrice e doppiatrice ha fatto il suo ingresso nel bunker di Cinecittà con un atteggiamento molto positivo, sebbene sia un’esperienza strana e lontana dal suo mondo.

Dopo la fine della seconda puntata tutto sembrava andare per il meglio: tra le chiacchiere insieme agli altri inquilini della casa, Myriam Catania sembrava entusiasta per questa nuova avventura televisiva, un vulcano di idee per trascorrere le prossime settimane nella Casa.

Eppure, dopo poche ore, non appena è rimasta sola in giardino, l’attrice ha avuto un vero e proprio crollo, piangendo nascosta dagli altri sotto una coperta.

A pranzo poi, un altro momento di sconforto per la Catania, che ha spiegato ai suoi coinquilini il motivo delle sue lacrime: la mancanza del figlio Jaques.

“Il mio è un pianto liberatorio, è il primo giorno per me”, ha confessato agli altri concorrenti del reality, tutti attorno a lei pronti a consolarla. Ad offrirle una spalla su cui piangere Matilde Brandi, che le è stata accanto questo crollo emotivo, cercando le parole giuste per spronarla a non mollare.

“Lo so che lui ha bisogno di te, ma sta con il papà”, ha affermato la ballerina cercando – con pochi risultati – di confortarla. “Mi metterei a piangere con te! Le mie sono più grandi, ma mi manca preparare loro la colazione oppure strillare perché non se la mangiano, sgridarle perché non vogliono andare a scuola. Loro hanno 14 anni, il tuo 3, lo so che è troppo piccolo, è quello”, ha aggiunto con la voce segnata dall’emozione Matilde.

Dopo aver ascoltato le parole della coinquilina, con le lacrime che le rigavano il volto, Myriam ha detto: “Ce la faccio“. La Brandi poi ha continuato cercando di dare dei consigli all’attrice, ancora provata: “Cerca di impostare la tua giornata, magari partecipando anche a dei giochi, oppure insegnando qualcosa che sai fare tu, di mostrare Myriam: non è tempo perso, non è stare solo seduti sul divano”.

Adesso bisognerà capire se per l’attrice si è trattato solo di un momento di sconforto o se è già pronta a lasciare la Casa del Grande Fratello come ha fatto Flavia Vento, dopo solo 24 ore dal suo ingresso nel programma.