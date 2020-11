GF Vip, Elisabetta Gregoraci perde la pazienza: lo sfogo contro Dayane Mello

editato in: da

La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip è alle stelle: il reality di Canale 5 non smette di regalare grandi emozioni e colpi di scena. I “vipponi” infatti non fanno altro che litigare e Dayane Mello ormai sembra essere contro tutti gli altri inquilini.

“Siamo arrivati ad un livello di stress assoluto – ha spiegato la modella – però è brutto che tutti aspettano che tu faccia un passo falso, questa settima sono io, la prossima un altro”. All’interno del bunker di Cinecittà in molti l’hanno accusata di avere un atteggiamento vittimistico, eppure lei non si è lasciata scalfire, rimanendo ferma nella sua posizione.

Dayane poi è stata protagonista anche di uno scontro con Elisabetta Gregoraci: la modella infatti sabato notte si è sfogata con Adua Del Vesco, riservando parole al veleno per la showgirl. “Elisabetta Gregoraci ha fatto tanto perché ha sposato un milionario. È facile fare un percorso così. È quello che penso di lei in questo momento. Non mi ha dimostrato di essere diversa. Io ho fatto un c**o così nella mia vita per vedere una servita e riverita e non sa fare un c***o nella vita?”.

Ascoltando le parole della coinquilina, Elisabetta non è riuscita a trattenere la rabbia, scagliandosi contro la Mello:

Un pochino gelosa tu. Io ho fatto tante cose, se non le sai documentati. E menomale che che hai detto che non parli male di nessuno! Questa si chiama invidia. Ho sposato un uomo facoltoso, e allora? Ma è una colpa aver amato un uomo con cui sono stata 13 anni? Mica ci sono stata un quarto d’ora con quest’uomo, io ci ho fatto un figlio meraviglioso! Brutta cosa l’invidia…

La showgirl del resto ha parlato spesso all’interno della Casa del suo rapporto con Flavio Briatore: un legame davvero importante, che non si è spezzato nemmeno dopo il divorzio. Oggi i due vivono a poca distanza uno dall’altro, anche per il benessere del loro Nathan Falco.

Dopo lo sfogo della Gregoraci Pupo ha voluto sottolineare che l’invidia di Dayane è condivisibile, perché a suo dire “Tutti vorrebbero sposarsi con un miliardario”. A quel punto ad intervenire è stata Maria Teresa Ruta, che ha voluto dire la sua: “Non è vero che vorremmo tutti un miliardario, tutti quanti vorremmo sposare solo una brava persona!”.