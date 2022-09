Elettra Lamborghini, paura in volo e schianto sull’erba. Cos’è accaduto

Paura in volo per Elettra Lamborghini e il marito Afrojack: i due stavano volando sul jet privato quando sono incappati in una forte turbolenza che li ha costretti a un atterraggio di fortuna. A raccontare il tutto è stata proprio la cantante che ha condiviso attraverso le sue storie Instagram alcuni dei momenti drammatici vissuti durante il volo.

Elettra Lamborghini, problemi in volo: cosa è accaduto

Doveva essere un semplice viaggio in aereo, ma si è trasformato in attimi di terrore: a raccontarlo è stata la diretta interessata attraverso alcune storie pubblicate sul suo account Instagram. Elettra Lamborghini era in viaggio sul jet insieme al marito Afrojack quando l’aereo è incappato in una forte turbolenza.

“Stasera siamo stati davvero fortunati”, ha scritto la cantante nelle storie, mostrando un’immagine del finestrino di un aereo con sopra delle gocce di pioggia. Poi ha raccontato la sua disavventura spiegando che all’inizio del volo hanno incontrato diverse turbolenze ma che andava tutto bene fino a metà viaggio. Quando hanno inziato a scendere, per schivare il maltempo, si sono trovati proprio nel mezzo della tormenta con tanto di diluvio fortissimo. A testimonianza di quanto raccontato Elettra Lamborghini ha anche condiviso nelle storie del suo profilo Instagram alcune immagini e video di quei momenti di paura, in cui si vedono i fulmini e la pioggia circondare il jet.

Poi l’atterraggio durante il quale tutti i presenti hanno vissuto veri e propri attimi di terrore: “Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta ed il pilota inizia ad urlare i freni non funzionano… Ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma frenato… non trovo ancora le parole”. Alla fine Elettra ha voluto ringraziare i piloti e ha spiegato che lei e il marito stanno bene, pubblicando uno selfie all’interno della stazione di Polizia.

Elettra Lamborghini e l’amore per il marito Afrojack

Elettra Lamborghini e il marito Afrojack hanno un legame profondo e speciale. A raccontarlo era stata la stessa cantante in occasione di un’intervista nel salotto di Verissimo dove, insieme a Silvia Toffani aveva ripercorso le tappe più importanti del loro amore. A partire dal primo incontro, durante un Festival a Treviso, passando per il primo appuntamento che non era andato proprio nel mogliore dei modi: “Il primo appuntamento poi è stato un vero disastro: intanto mi ha portato fuori con una macchina che non era una Lamborghini, e poi ha investito un porcospino. Poi non so cosa è successo, ma è scoppiato l’amore”, aveva ricordato. E a unirli c’è un sentimento sincero, infatti lei stessa ha sottolineato: “Io ho sposato il mio migliore amico. Durante le promesse ho scritto: Se non fosse stato con Nick non sarebbe stato nessun altro”.

A breve i due celebreranno il secondo anniversario dalle loro nozze da sogno, avvenute nella splendida cornice del Lago di Como il 26 settembre 2020. Ma intanto è il momento di festeggiare il compleanno di Afrojack. Dopo le storie in cui la cantante ha raccontato la disavventura in volo, infatti, ha voluto condividere alcune dediche speciali per il marito in occasione dei suoi 35 anni.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.