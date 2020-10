Domenica Live, la D’Urso inedita in abito di jeans. E spunta una rivelazione su Maria Teresa Ruta

editato in: da

Come ogni fine settimana, Barbara D’Urso torna in studio con Domenica Live e ci regala qualche nuovo colpo di scena. Questa volta l’attenzione si è concentrata su Maria Teresa Ruta e sul rapporto con suo marito Roberto Zappulla: emergono infatti nuove rivelazioni da parte di Anna Parziale, l’ex del produttore musicale.

La nuova puntata di Domenica Live si apre con un look inedito per Barbara D’Urso: la conduttrice, radiosa come sempre, ha sfoggiato un abito in tessuto jeans lungo alle caviglie, con un profondo spacco centrale e un’ampia scollatura. Una scelta particolare, che però sembra donare molto alla conduttrice. E i dettagli sono davvero azzeccati, in particolare i graziosi ricami bianchi che adornano la parte superiore del vestito e le maniche.

Ma non è solo il look della D’Urso a lasciare tutti a bocca aperta: nel corso della puntata ci sono state numerose sorprese, a partire dalle rivelazioni di Anna Parziale. Ospite nello studio di Domenica Live, la donna ha raccontato la sua storia d’amore con Roberto Zappulla, che si è conclusa quando quest’ultimo ha iniziato a frequentare Maria Teresa Ruta, ormai 13 anni fa. Nei giorni scorsi, la popolare conduttrice e attuale concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato proprio di Anna, facendo riferimento a lei come la ex di suo marito Roberto dalla quale ha avuto un figlio.

“Ha conosciuto Roberto ed è rimasta incinta. Lui non voleva sposarla, ma le è rimasto vicino. Non ha mai promesso niente a questa donna. Mi ha detto che era libero” – ha spiegato la Ruta nella Casa del GF Vip. Le sue parole hanno amareggiato Anna, che ha scritto una lunga mail alla redazione di Domenica Live chiedendo di poter replicare, così da raccontare la sua verità. Barbara, ospitandola in studio, le ha dato l’opportunità tanto attesa: “Maria Teresa Ruta si è permessa di descrivere la mia storia d’amore con il padre di mio figlio (durata 10 anni) una storia di una sera ed un figlio voluto per sbaglio”.

Ai microfoni dello show di Canale 5, la signora Parziale ha così spiegato la sua versione dei fatti. Stando alle sue parole, Roberto Zappulla l’avrebbe lasciata per andare a Milano giustificando il suo allontanamento con motivi di lavoro, per poi iniziare a frequentare la Ruta: “Dopo una ventina di giorni, Roberto tornò a casa, mi disse che se ne sarebbe andato, che aveva la sua vita a Milano e che tra noi era finita perché non andavamo più d’accordo, cosa non vera”. Tutto ciò accadeva 13 anni fa, e da quel momento il produttore discografico non si è più separato da Maria Teresa. Ma ciò che quest’ultima ha rivelato alle telecamere del GF Vip, a quanto pare, ha ferito profondamente Anna Parziale.