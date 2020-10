Domenica Live, Parietti protagonista indiretta: l’attacco di Oppini e la replica su Instagram

editato in: da

Il battibecco nato durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, che ha visto protagoniste Patrizia De Blanck e Alba Parietti, ha suscitato una forte reazione da parte di Franco Oppini. A Domenica Live, l’ex marito della showgirl e conduttrice ha commentato con una punta d’asprezza quanto accaduto. E nel giro di poco tempo è arrivata anche una piccata risposta social.

Voleva essere soltanto un siparietto simpatico, quello intercorso tra Patrizia De Blanck e la Parietti. Quest’ultima, infatti, è intervenuta telefonicamente in diretta durante il secondo appuntamento con il GF Vip, ribattendo alle forti affermazioni della Contessa. Il piccolo scontro venuto alla luce in quella occasione non avrebbe certo avuto alcuno strascico, dal momento che entrambe l’hanno presa a ridere.

Ma Franco Oppini non sembra aver apprezzato particolarmente il gesto della sua ex moglie, che si è ritrovata involontariamente protagonista del GF Vip per una sera. Ospite nel salottino di Domenica Live, l’attore comico ha infatti lanciato una frecciatina contro Alba. “Non sono incline alla polemica, ma quella era la serata di Francesco, era lui il protagonista” – ha dichiarato, facendo riferimento all’ingresso del figlio Francesco Oppini nella Casa del GF Vip, avvenuto poco prima dell’ormai famosa telefonata.

“Ogni tanto fai più la madre ed evita di essere sempre la Parietti. […]Tu da madre, ogni tanto, cerca di non offuscare tuo figlio. Lascialo un po’ respirare questo ragazzo” – ha concluso Franco. Parole piuttosto dure, che non potevano certo passare inosservate. E infatti, la risposta di Alba non si è fatta attendere a lungo. Subito dopo la trasmissione, sul suo profilo Instagram la showgirl ha scritto un lungo post in cui ha spiegato le sue ragioni: “Io credo, nel bene e nel male, di essere stata una buona madre e di aver aiutato mio figlio sempre. Sono sempre stata al suo fianco, e spesso da sola”.

Alba Parietti, dicendosi amareggiata, ha ribadito: “Sono stata poco ringraziata per questo, ma solo criticata ingiustamente. Fare la madre e il padre negli anni dell’adolescenza, spesso da sola, non è facile. Ma Francesco è molto carino ed educato”. Tirando in ballo quelli che secondo lei sono dei vecchi rancori che ancora vivono tra lei e il suo ex marito, infine, ha concluso: “Non capisco perché ogni volta trovo Franco inelegantemente a fare commenti negativi su di me. Non credo proprio di meritarmelo e soprattutto, se Franco non vuole si parli di me per dare spazio a Francy, sarebbe opportuno che non parlasse affatto, soprattutto mancandomi di rispetto come sempre. […] Ma perché poi mi domando? Cosa ho fatto? Trovo molto peggio, invece di parlare della bella figura che Francesco sta facendo, buttare cattiverie su di me. Mi spiace davvero tantissimo”.