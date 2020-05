Domenica In, Mara Venier nella bufera per il cachet di Pamela Prati: lei chiarisce

editato in: da

L’intervista di Pamela Prati a Domenica In ha causato numerose polemiche che hanno coinvolto anche Mara Venier. Una parte del pubblico infatti non ha apprezzato la scelta di riportare la showgirl in Rai dopo il famoso scandalo di Mark Caltagirone. Nel corso dell’ospitata, la Prati ha chiesto scusa a Mara Venier e ai telespettatori, affermando di essere stata plagiata.

Questo però non è bastato a fermare le proteste, non solo sui social, ma anche da parte di Michele Anzaldi, membro della commissione di vigilanza che su Facebook ha chiesto chiarimenti riguardo l’intervista. La Prati infatti è stata invitata a Domenica In per promuovere il suo libro, ma, come era ovvio, presto la conversazione si è spostata sulla vicenda che l’ha vista coinvolta insieme alle ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

“Inspiegabile la decisione di Rai1 di richiamare Pamela Prati a Domenica In – ha scritto Anzaldi – dopo l’ospitata-truffa dello scorso anno sul finto matrimonio rivelatosi una bufala (e persino pagata 3mila euro), e addirittura la scelta di promuoverle il nuovo libro. Tra tutti gli scrittori italiani, davvero la più meritevole di essere promossa, tanto addirittura da essere la prima ospite che torna in studio dopo le settimane del lockdown, era Pamela Prati? Non c’era nessun altro libro e scrittore degni di essere intervistati e approfonditi su una delle trasmissioni più seguite della prima rete del servizio pubblico? Davvero il libro di Pamela Prati rappresenta un appuntamento culturale così imperdibile da vederle riservato uno spazio così importante?”.

Sulla vicenda è intervenuta anche Mara Venier che, con la consueta sincerità, ha voluto mettere le cose in chiaro. Su Instagram, la conduttrice ha risposto ai commenti di alcuni fan che criticavano il ritorno dell’ex star del Bagaglino a Domenica In. “Pamela Prati non è stata pagata”, ha chiarito la presentatrice, che ha cercato di mettere un punto alla questione. Nessun cachet dunque per la showgirl, che è stata ospite dello show domenicale gratuitamente, pronta a raccontare la sua verità sul caso Caltagirone.

“Tutti sbagliamo, siamo umani. Io chiedo scusa a te, al pubblico – ha confessato -. Sono stata plagiata. Vi chiedo scusa ma io non vi ho mai tradito. Ho fatto tanta gavetta per diventare chi sono diventata e voglio che quella parte di pubblico che mi ha amata mi continui ad amare”.