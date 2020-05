Caterina Balivo, polemica contro Povia: interviene Luxuria e lui non si pente

editato in: da

Vladimir Luxuria commenta lo scivolone di Povia a Vieni da Me nel corso di un’intervista rilasciata a Caterina Balivo e il cantante, nonostante le polemiche, non si pente. Il format condotto dalla presentatrice napoletana è tornato in tv per la gioia dei fan, ma le prime puntate sono state segnate da uno scontro piuttosto acceso fra Caterina e Povia.

La conduttrice infatti non ha gradito una battuta del cantante che, raccontando le sue giornate in casa, ha detto: “Sono fissato con le pulizie, un gay mancato”. Una frase che non è affatto piaciuta alla Balivo, che l’ha definita una “cretinata”, poco dopo l’artista ha replicato: “Ho detto il lei mancato”. In studio gli animi si sono da subito scaldati e Lorenzo Farina, esperto social dello show, ha svelato: “Sui social dicono che ha detto ‘gay mancato’. E chiedono se viene dal medioevo […] Ha detto una cretinata per usare un eufemismo”. Poco dopo Caterina, anche se infastidita, ha terminato la chiacchierata: “Stiamo calmi, è un ospite e vorrei finire l’intervista con il sorriso – ha chiarito -. Ha detto una cretinata, a casa gli avrei detto altro”.

Lo scontro in tv si è poi spostato su Instagram, dove Povia non è apparso pentito e non ha chiesto scusa. Al contrario, artista ha ribadito le sue affermazioni in un video. “SONO UN GAY MANCATO” è una mia canzone, non lo sapevano? – ha detto, ironizzando sulla questione -. Condividetela, ma mettete l’hashtag #SonoUnGayMancato. Ps comunque Amo fare le pulizie e sì…sono un gay mancato. Ciao fanciulli, torniamo al disco ‘imperfetto'”.

A commentare la frase del cantante e la presa di posizione di Caterina Balivo, anche Vladimir Luxuria. “Povia ha detto da Vieni da me Rai che si sente un “gay mancato” perché amava fare le pulizie di casa – ha scritto su Twitter -. Un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo alla clava. Un’idea del maschio cavernicolo tipico di chi è un cervello mancato e poco aggiornato”.