Carlo Conti, il romantico messaggio di Francesca Vaccaro su Instagram

Francesca Vaccaro sorprende Carlo Conti con un messaggio romantico su Instagram in occasione del loro anniversario di nozze. Il conduttore e la costumista sono sposati dal ben otto anni e da sei sono genitori del piccolo Matteo che ha portato un’immensa gioia nella loro vita. Era il 2012 quando il presentatore giurò amore eterno alla sua Francesca, da allora i due non si sono più lasciati e sono più felici che mai.

In occasione dell’anniversario di nozze, la Vaccaro ha condiviso un post romantico. Si tratta di uno scatto che ritrae la sua ombra, quella del marito e quella di Matteo, riflesse sulla sabbia, dove qualcuno ha disegnato un cuore. “8 anni di noi! 6 con lui – ha scritto -. Auguri amore mio! #anniversariomatrimonio”. Tanti i commenti apparsi sotto al post, fra cui quello di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, e amica di Francesca, e quello di Caterina Balivo. Conti non ha dimenticato l’anniversario di nozze e ha replicato alla moglie con un post altrettanto dolce apparso sul suo profilo Instagram. “8 anni fa”, ha scritto postando uno scatto dal giorno del matrimonio.

Un amore, quello fra Francesca e Carlo, che i due hanno sempre vissuto lontano dai riflettori. Allergici ai gossip e alle serate mondane, la Vaccaro e Conti hanno un rapporto solido, fatto d’amore e fiducia. Il conduttore Rai ha alle spalle diverse storie d’amore, fra cui quella con Roberta Morise, oggi al timone de I Fatti Vostri. In un’intervista al settimanale Di Più, Conti aveva svelato di essersi innamorato perdutamente di sua moglie e di averla sposata deciso a mettere fine alla sua vita da playboy. “Da quando è nato mio figlio ogni giorno è una scoperta – aveva ammesso -. Preferisco senza dubbio la vita di adesso rispetto a quella di una volta […] Prima di conoscerla, ero malato di ‘Dongiovannite’ – aveva aggiunto parlando di Francesca Vaccaro -. Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre […] L’unico rammarico che ho ogni tanto è di non aver sposato Francesca almeno tre o quattro anni prima, invece di fare un po’ il ragazzaccio e di tirarla un po’ per le lunghe”.