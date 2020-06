editato in: da

Belen Rodriguez pubblica (e commenta) una foto di Stefano De Martino su Instagram e si toglie la fede. Si infittisce sempre di più il mistero sulla crisi fra l’ex ballerino di Amici e la showgirl. Dopo lo sfogo di qualche giorno fa in cui ammetteva di vivere momenti difficili, la modella argentina è diventata molto più attiva su Instagram. Il suo profilo è diventato una sorta di diario in cui raccontare sentimenti e pensieri. Belen ha trascorso gli ultimi giorni in compagnia della famiglia, ma soprattutto del figlio Santiago e dell’amico Mattia Ferrari.

Proprio durante una serata in compagnia del piccolo, fra pizza e tv, la Rodriguez ha postato nelle Stories una foto di Stefano. Belen stava guardando la televisione quando sullo schermo è apparso un primo piano del marito e lei ha pensato bene di immortalare il momento, commentando con una semplice parola: “Perfidia”. Poco dopo i fan si sono accorti di un particolare importante, sulla mano della showgirl argentina non compare più la fede nuziale che aveva scelto di indossare di nuovo dopo il ritorno di fiamma con De Martino.

E mentre Belen ha scelto di raccontare (almeno in parte) ciò che sta passando Stefano ha deciso di percorrere la via del silenzio. Su Instagram l’ex ballerino di Maria De Filippi continua a pubblicare Storie e foto che non riguardano la sua famiglia e non risponde alle domande insistenti dei follower. Attualmente si trova a Napoli, negli studi Rai, per girare le nuove puntate di Made In Sud. Non è dato sapere, dunque, quando tornerà a Milano, nè cosa è accaduto con la Rodriguez.

Qualche giorno fa sotto il video postato dalla showgirl era apparso il commento di un ragazzo che affermava di essere un amico di De Martino. “Sono un amico di Stefano – aveva scritto il follower -, molti di voi ci hanno visto anche insieme nelle foto. Adesso basta però. Ok, l’ha tradita, so anche con chi, e se l’ha fatto significa che aveva le sue buone ragioni. Presto spigheranno entrambi le ragioni. Belen però ha sbagliato molto prima”. Frasi molto forti, che poco dopo erano scomparse da Instagram.