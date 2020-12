Ariadna Romero risponde a Pierpaolo Pretelli: “Non mi ama, è solo confuso”

editato in: da

Ariadna Romero risponde a Pierpaolo Pretelli dopo che l’ex velino di Striscia la Notizia, nella Casa del GF Vip, ha affermato che potrebbe essere ancora innamorato di lei. Dopo un emozionante incontro avvenuto nel loft di Cinecittà, in cui l’attrice ha incoraggiato l’ex compagno, parlandogli del figlio Leo, Pierpaolo ha riflettuto sui sentimenti nei suoi confronti.

Archiviata la possibile love story con Elisabetta Gregoraci e dopo aver specificato di non provare nulla per Giulia Salemi, Pierpaolo ha affermato di sentire qualcosa di forte per Ariadna. I due hanno vissuto un amore travolgente da cui è nato il figlio Leo. La relazione si è conclusa qualche tempo fa, ma gli ex sono rimasti in ottimi rapporti.

Dopo l’incontro al GF Vip, Pierpaolo ha ammesso di pensare molto alla sua ex, così tanto da ipotizzare un ritorno di fiamma. “È una persona che tiene a me, è stata molto molto carina, anche quando abbiamo fatto la videochiamata – ha detto -. Strano…insolito, rispetto agli ultimi tempi. Mi ha fatto piacere che sia venuta, mi ha smosso delle riflessioni […] Magari vedendomi qui ha rispolverato l’immagine che ha di me…mi passano per la mente tutti i momenti belli insieme…stando qui mi faccio tremila film. Non so se quello che ho dentro è un pensiero lucido e razionale, o se è frutto di questa situazione. È la seconda volta che mi torna in due anni e mezzo. Quando uscirò dovrò capire”.

A chiarire la situazione è stata proprio Ariadna. La Romero, ospite di Barbara D’Urso, ha affermato che Pierpaolo Pretelli non è innamorato di lei. “Secondo me no, secondo me è tanto confuso – ha spiegato alla conduttrice -. Comunque io sono un pilastro nella sua vita, io non solo la sua ex, io sono la mamma di suo figlio, come lui è il papà di mio figlio e questo legame così forte, forse quando c’è qualcosa che va male come con Elisabetta, c’è sempre quella…”.

Nel frattempo, fra le lacrime, il modello ha confessato di non essersi più innamorato di nessuno dopo l’addio ad Ariadna. “Con Elisabetta ho provato cose che si provano all’inizio – ha ammesso -. Quando però inizio ad avere un rapporto più intenso, mi blocco. C’è un punto in cui non riesco ad andare avanti. La cosa con Elisabetta non è proprio partita, ma fuori, da quando sono single – cioè da due anni e mezzo – ho conosciuto delle ragazze, ma poi non riesco”.