Antonietta Bello, chi è l’ex fidanzata di Lino Guanciale

Antonietta Bello è una nota attrice e l’ex fidanzata di Lino Guanciale. I due artisti sono stati legati per diversi anni prima di dirsi addio, ma anche dopo la fine della loro relazione sono rimasti in ottimi rapporti. Classe 1986, Antonietta è originaria di Gemona del Friuli e sin da piccola oltre alla passione per la recitazione ha coltivato quella per lo sport. Ha infatti praticato Kung fu, aikido, tango e pattinaggio.

A regalare il successo alla Bello è stata la tv, ma alle spalle l’attrice ha una lunga gavetta in teatro. Dopo il diploma presso il Teatro Stabile di Genova ha partecipato ad alcune fiction molto famose come Che Dio ci aiuti 2, Don Matteo 9, Un medico in famiglia, Braccialetti Rossi, Un passo da cielo 3 e Le tre rose di Eva 4. Al cinema l’abbiamo vista in Lovers, La Buca, The Space Between e Il volto di un’altra. Per ben dieci anni, Antonietta Bello ha vissuto un’intensa storia d’amore con Lino Guanciale. A farli incontrare è stata la passione per il teatro. I due infatti si sono conosciuti presso il Teatro Stabile di Genova dove l’interprete del Commissario Ricciardi teneva un corso di recitazione.

Inizialmente era nata un’amicizia sino a quando l’attore non si era sbilanciato, baciando Antonietta. Lei però lo aveva rifiutato, evitando poi di rispondere alle sue chiamate per un mese. Dopo un corteggiamento molto romantico, la Bello aveva accettato di uscire con Guanciale, innamorandosi di lui. La storia d’amore fra gli attori è stata vissuta lontano dai riflettori e sembrava destinata a portarli alle nozze. Nel 2018 però Lino ha annunciato la fine della relazione in una rara intervista. “Antonietta e io ci siamo lasciati di comune accordo – ha spiegato -. Abbiamo valutato che fosse la scelta migliore per entrambi. Però, siamo rimasti in ottimi rapporti: Antonietta resta una persona molto importante nella mia vita. È una donna, un’attrice, che stimo moltissimo”.

Dopo l’addio alla Bello, Lino Guanciale ha ritrovato l’amore con Antonella Liuzzi che ha sposato in gran segreto nell’estate del 2020. A commentare il matrimonio anche Antonietta Bello che è apparsa molto felice per il suo ex fidanzato. “Sei molto bella, dovevi esserci tu vicino a Lino“, ha scritto un fan, commentano una sua foto. “Tesoro, vicino Lino è giusto ci sia colei di cui Lino è innamorato, non credi? – ha replicato l’attrice – Comunque, grazie mille per il complimento, quello è piacevole assai“.