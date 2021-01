Andrea Delogu, sarebbe finito l’amore con Francesco Montanari

editato in: da

Il matrimonio di Andrea Delogu e Francesco Montanari sarebbe al capolinea: tra la conduttrice Rai e l’attore sarebbe finita. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito Giornalettismo, che suppone che i due siano in crisi da tempo.

Gli osservatori più attenti avevano notato che la Delogu nell’ultimo periodo aveva pubblicato delle stories su Instagram in una casa diversa da quella in cui vive con il marito, e i sospetti sono stati confermati dal sito.

Al momento non ci sono né conferme né smentite da parte dei diretti interessati, ma le difficoltà per la coppia sarebbero iniziate durante il lockdown. “Ultimamente – fa notare il sito – Andrea si è mostrata malinconica sui social, si è immortalata in un’altra dimora e non ha assolutamente voglia di condividere questa notizia. Questo è un momento di dolore personale”.

I due si sono sposati il 25 giugno del 2016, sulle note di “T’appartengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo”, e da allora sembrava essere iniziata una favola. I due apparivano spesso complici sui social: intervistata da Vanity Fair Andrea aveva dichiarato di essere innamorata come il primo giorno.

“Mi sembra ieri. Siamo spesso lontani per lavoro: io torno, lui parte. Spesso ci incontriamo a Fiumicino e limoniamo come ragazzini. L’intensità del sentimento non cambia. Del resto, ci apparteniamo. Francesco è la persona che più mi conosce al mondo e viceversa”. L’amore con Francesco Montanari non era sbocciato subito: il loro primo incontro è avvenuto ad una festa, e per l’attore si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine.

Ha subito provato a chiederle un appuntamento, ma lei non accettato immediatamente le sue avances. Dopo un primo appuntamento “disastroso” – come la stessa Delogu l’ha definito – ha ceduto: “Con la sua caparbietà mi ha conquistato. E mi ha cosi tanto spiazzato che piano piano mi sono convinta a dire: “Ok, forse voglio una vita piena di sorprese”.

Dopo tre anni di fidanzamento i due sono convolati a nozze, ma per la coppia non è stato sempre tutto rose e fiori: la conduttrice ha raccontato in diverse interviste essere stata lasciata per ben due volte da Francesco quando erano ancora fidanzati, portando l’attore ad andare in analisi. In un’intervista al programma Non disturbare, la conduttrice aveva rivelato che andare insieme in terapia aveva rappresentato per loro una seconda chance e un’opportunità di crescita personale.