Amici, Francesca Tocca torna a ballare con Valentin su Instagram

Francesca Tocca è tornata a ballare in compagnia di Valentin: la ballerina ha infatti pubblicato delle stories su Instagram mentre danza con il collega, che sembrerebbero confermare un ritorno di fiamma.

Il video ovviamente ha scatenato nuovi gossip sulla coppia: si tratta della conferma della relazione o è solo un impegno lavorativo a vederli nuovamente insieme? Non c’è nulla di certo, eppure le stories girate in palestra mostrano una grande complicità tra i due ballerini e l’hashtag con il cuore sembrerebbe non lasciare dubbi.

La Tocca e Valentin Dumitru si sono conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi: lui era un allievo, lei ballerina professionista del programma, sposata con Raimondo Todaro, uno dei volti di Ballando con le Stelle.

All’interno del programma, tra un passo di danza e una prova, tra la ballerina e l’allievo era scoppiata una passione travolgente, che non era sfuggita al pubblico della trasmissione. Dopo essere uscito dalla scuola di Amici, Valentin aveva confessato di aver aver vissuto un’intensa love story con la professionista, confermando i sospetti dei telespettatori.

La ballerina però nel frattempo era legata a Raimondo Todaro: tra i due c’era una relazione di oltre dieci anni, con un matrimonio e una figlia, la piccola Jasmine. Dopo aver raccontato la verità, Valentin aveva ammesso di aver lasciato Francesca, svelando anche che la donna era già in crisi con il marito. Il ballerino infatti aveva spiegato di aver lasciato la Tocca per consentirle di tornare con il marito e provare a salvare la sua famiglia.

Dopo l’eliminazione di Valentin dal programma di Maria De Filippi, la passione con la Tocca sembrava essersi spenta, ma nei mesi successivi sono stati molti gli indizi di un ritorno di fiamma tra i due. Prima la mancata risposta della ballerina alla dedica dell’ex marito per l’anniversario di nozze, poi una foto di Valentin pubblicata per sbaglio dalla ballerina, che aveva riacceso i riflettori sulla loro relazione.

Ma non è finita qui: il ballerino nelle scorse settimane ha condiviso alcune stories mano nella mano con una donna. Agli osservatori più attenti non è sfuggito un dettaglio: hanno notato infatti una location molto simile anche sul profilo Instagram della Tocca, alimentando ancor di più pettegolezzi.

Adesso le stories della ballerina, ripubblicate anche da Valentin, mostrano una grande complicità tra i due: la coppia è uscita definitivamente allo scoperto?