Addio a Jerry Demara, star di The Voice morto dopo “iniezioni di vitamine”

Il mondo della musica piange la morte di Jerry Demara, star di The Voice, arrivato al successo nella versione messicana dello show. L’artista, secondo quanto riportato da Mirror e dal Daily Mail, sarebbe scomparso a causa di alcune “iniezioni di vitamine” a cui si era sottoposto. Dopo essere stato ricoverato nell’ospedale a Brawley, in California, l’artista sarebbe deceduto.

Poco prima di morire Jerry aveva condiviso sui social alcuni video in cui raccontava di non sentirsi bene. Nelle clip il cantautore spiegava di essere stato ricoverato “per un problema” dopo essersi iniettato delle vitamine, probabilmente in modo sbagliato. “Provo un dolore incredibile da sei ore – spiegava nei video postati su Facebook – […] Provo un vero senso di impotenza”. Claudia Plascencia, vedova di Demara, ha spiegato che il marito sarebbe stato ricoverato dopo avere iniziato a “delirare e a vomitare”, avvertendo un dolore “insopportabile”.

Vero nome Gerardo Demara, l’artista era nato a Baja California, in Messico, ed era arrivato al successo nel 2012 grazie alla versione messicana di The Voice (in Italia attualmente in onda con la versione Senior). Nel 2018 il suo album Brindemos aveva ricevuto una nomination ai prestigiosi Latin Grammy nella categoria Miglior album regionale. Compositore e paroliere, Jerry Demara per anni è stato la penna dietro a grandi canzoni come Regresa Hermosa, brano di Gerardo Ortiz che aveva scalato le classifiche di Billboard. Ha collaborato anche con German Montero, Alejandra Guzman e Original Banda El Limon. Lascia i figli Allison e Gera, quest’ultimo cantante e suo collaboratore.

La scomparsa di Jerry è stata commentata sui social da tantissimi fa e dai colleghi. “Riposa in pace, è stato un piacere averti conosciuto”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Non ci possono credere! Un grande essere umano è andato via. Ci mancherai” e “Jerry vola alto, guerriero. Un abbraccio a te”. Inizialmente Billboard, il primo magazine a dare la notizia, aveva indicato come causa della morte di Demara delle “complicanze legate al Covid-19“. Affermazioni poi smentite dal Mirror e dal Daily Mail, secondo cui dietro la tragica scomparsa dell’artista ci sarebbero delle “iniezioni di vitamine”.