Addio ad Astrud Gilberto, il toccante messaggio della nipote: a 7 anni è già una star

Astrud Gilberto, l’iconica voce de “La ragazza di Ipanema” si è spenta a 83 anni. La Regina della Bossa Nova ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo musicale e di un Brasile che attraverso le calde note della sua voce ha avuto la sua massima espressione nel mondo. A darne l’annuncio è stata la nipote Sofia, una bimba prodigio che a soli 7 anni è già una star e raccoglie l’eredità della nonna e del nonno João Gilberto, altro gigante indimenticato.

Astrud Gilberto morta a 83 anni, l’annuncio della nipote Sofia

“Sono qui per darvi la triste notizia che mia nonna è diventata una stella oggi ed è accanto a mio nonno João Gilberto”. Inizia così il toccante messaggio che la piccola Sofia Gilberto Oliveira ha condiviso sul suo profilo Instagram per ricordare la nonna Astrud Gilberto. Non una donna qualunque, ma un’artista di raffinato talento che negli anni Sessanta ha letteralmente conquistato il mondo con la sua versione inglese de La ragazza di Ipanema.

Una di quelle canzoni che è impossibile non conoscere, figlia di quel genere Bossa Nova che è l’incarnazione dell’anima e della saudade del Brasile. Astrud aveva soltanto 22 anni quando incise quella famosa versione del brano già cantato dall’allora marito, João Gilberto. Non era destinato a lei, eppure da quell’idea di renderlo più internazionale e appetibile anche all’estero è nata la carriera di una delle voci più belle della musica di sempre.

“Mia nonna Astrud Gilberto ha fatto questa canzone per me, si chiama Linda Sofia – prosegue il messaggio della nipote, che ha condiviso un video con alcune foto ricordo e il brano scritto per lei dalla nonna in sottofondo -. La vita è bella, come dice la canzone. (…) Astrud è stata la vera ragazza che ha portato la Bossa Nova da Ipanema nel mondo. (…) La canzone, un inno bossa nova, è diventata la seconda più suonata al mondo soprattutto grazie a lei. Era il volto e la voce della bossa nova in molte parti del pianeta”.

L’ha definita una “pioniera” e non avrebbe potuto usare termine migliore, nonostante la giovanissima età. Da nonna Astrud la piccola Sofia ha imparato tanto e non solo ad amare la musica, ma soprattutto ad amare le proprie radici, essere coraggiosa e mettersi in gioco senza rinunciare alle proprie passioni. Al di là di tutto, anche delle critiche o di chi prova a sminuire un talento, proprio come è accaduto a suo tempo ad Astrud Gilberto: c’è chi dice che il suo successo sia stato “casuale”, qualcuno ha millantato che fosse un “colpo di fortuna”. Ma la verità è che da autodidatta, quella che definirono una semplice “casalinga” che si trovava nel posto giusto al momento giusto, ha dimostrato di avere un grande talento che ha dato uno scossone a un mondo a prevalenza maschile.

Sofia Gilberto Oliveira, bimba prodigio a soli 7 anni

Leggendo il messaggio di commiato alla nonna, si potrebbe dire che Sofia sia una donna adulta e con la testa sulle spalle. E invece, scavando a fondo, basta scorrere qualche video o cliccare sul suo sito web per capire che si tratta di una bambina di soli 7 anni. Piccola eppure già grande, Sofia ha respirato musica sin dalla sua nascita: è figlia di João Marcelo Gilberto, musicista e a sua volta figlio delle leggende Astrud e João Gilberto. E, come papà e nonni, suona e canta praticamente da sempre.

Nella sua breve vita, Sofia ha già costruito l’immagine della “Bossa Nova Girl” che intende raccogliere l’eredità della sua famiglia, facendosi portavoce del genere musicale creato dal nonno João e portato al successo nel mondo dalla nonna Astrud. La splendida bimba prodigio è un’autodidatta, suona pianoforte, chitarra e tamburello e ha già più di 30 canzoni composte all’attivo.

Vuole che i bambini come lei si avvicinino alla musica, che conoscano quanto di bello la sua famiglia ha creato e a sua volta vuole fare qualcosa di concreto per il mondo e i suoi coetanei. Ecco perché ha creato uno spazio virtuale in cui invitare i più grandi artisti del genere, una “dimensione che connette culture, unisce confini e popoli, dove la musica brasiliana si presenta con la sua bellezza unica”, come si legge nella sua biografia.