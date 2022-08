I 50 anni di Benedetta Parodi, la dedica più bella di Fabio (e un abito oro strepitoso)

Un compleanno a cifra tonda, per Benedetta Parodi, che ha festeggiato circondata dall’amore della sua famiglia e di suo marito Fabio Caressa. È stato proprio lui a porgerle i migliori auguri, seguito dall’amata sorella Cristina Parodi, che per lei ha organizzato una festa incredibile alla presenza dei suoi affetti più cari.

50 candeline per Benedetta Parodi: la dedica del marito

50 anni e non sentirli. Benedetta Parodi ha dichiarato su Instagram di non aver paura di questo grande traguardo, e ha deciso di festeggiare in grande, con la famiglia e gli amici più cari. A svelarci i retroscena di questo party è stato proprio suo marito, Fabio Caressa, che con una dolcissima dedica ha condiviso un video della coppia intenta in un ballo durante i festeggiamenti: “Auguri amore mio” ha scritto il giornalista sportivo su Instagram.

La coppia è sposata dal 1999, e ha tre figli: Matilde, Diego e Eleonora, che abbiamo visto spesso nei programmi di mamma Benedetta. La conduttrice, per l’occasione, ha indossato uno splendido abito color oro antico, che ha messo in risalto la sua silhouette sempre perfetta.

La Parodi ha poi condiviso altri scatti e video della festa nelle stories, anche al fianco di mamma Laura, che compie gli anni a un giorno di distanza dalla figlia. Le due hanno scelto quindi di fare una festa unica, alla quale era presente anche la sorella di Benedetta, Cristina Parodi e l’unico uomo di casa, il fratello maggiore Roberto.

Benedetta Parodi, il suo bilancio sui primi 50 anni

Molto attiva sui social, Benedetta Parodi ha voluto condividere con i suoi followers delle riflessioni sui suoi 50 anni: “Mi fa un po’ impressione perché nell’immaginario collettivo 50 anni è mezzo secolo” ha raccontato la conduttrice nelle sue storie di Instagram. “Però se mi guardo, vedo cosa ho costruito, la mia famiglia, mi dico anche va bene così”.

Benedetta si lascia andare a un piccolo bilancio per questo fatidico giorno: “Sono contenta così, anzi, sono anche contenta di dirlo che ho 50 anni. Perché sono 50 anni che ho vissuto in maniera piena e che mi hanno reso quella che sono.” Parlando del suo aspetto fisico ha aggiunto: “Le rughe che ho è vero che non mi piacciono ma me le tengo, e cerco di farmele piacere, perché la vita va avanti”.

Entrata in tv un po’ in sordina, come giornalista di Studio Aperto, Benedetta Parodi ha saputo in fretta dimostrare che non era l’ennesima “sorella di”, ma anzi è riuscita a superare la popolarità di Cristina grazie a un formata rapido e immediato, che oggi potremmo definire antesignano di tutti i cuochi del web: Cotto e mangiato.

Il brevissimo intermezzo, che andava in onda durante il telegiornale di Italia 1 è stato subito copiatissimo, perché Cristina vestiva i suoi panni, quelli di una mamma impegnata che con poche mosse cucinava dei pranzi appetitosi per i suoi bambini.

La sua chiave per il successo: ci sono stati poi i libri di cucina, i Menù di Benedetta su La7 e i numerosi format su Real Time. Un’esperienza da dimenticare? Probabilmente quella di Domenica In al fianco di Cristina Parodi, un’avventura breve e che pare abbia portato diversi malumori tra le sorelle, oggi ampiamente superati.

50 anni vissuti al massimo, come racconta lei stessa, e si mormora di tanti nuovi progetti televisivi in arrivo il prossimo autunno.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.