Verissimo, Tommaso Stanzani di Amici si confessa a Silvia Toffanin

“Mi sto riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazione, ma ora sono felicissimo”. Tommaso Stanzani sente ancora l’adrenalina del Serale di Amici di Maria De Filippi, dal quale è stato eliminato in maniera inaspettata nella puntata del 3 aprile scorso.

Il talentuoso ballerino di Amici 2021 è atteso a Verissimo nella puntata dei 10 aprile, nella quale racconterà tutti i particolari della sua esperienza televisiva nella quale è riuscito a farsi amare fin dal principio.

Amato per la sua educazione ma anche per la sua caparbietà, Tommaso Stanzani vanta una carriera da professionista come pattinatore, disciplina che ha lasciato per dedicarsi anima e corpo alla danza.

Il giovane ballerino si è quindi soffermato su quanto accaduto durante la terza puntata, nella quale ha dovuto lasciare la scuola dopo il suo brillante percorso da danzatore, riconosciuto anche dagli insegnanti: “L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. Questo è stato il mio inizio e mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale che umano”.

Stanzani è un ragazzo tenace che non ha intenzione di rinunciare ai suoi sogni e al suo desiderio di diventare un ballerino professionista. In questo suo cammino verso il successo, non manca l’amore dei genitori che l’hanno invogliato a non mollare fin dall’inizio.

Tuttavia, anche la famiglia è rimasta spiazzata dalla sua prematura eliminazione dal talent: “Anche i miei genitori non si aspettavano un mio ritorno a casa così presto, ma la cosa importante è che ora mi sostengono nel mio voler fare il ballerino”.

Nella sua vita, ampio spazio è concesso agli amici e al divertimento. L’ex concorrente di Amici 2021 ha conquistato tutti anche per la sua simpatia e per l’innata abilità nell’imitare i compagni d’avventura e alcuni dei professionisti del corpo di ballo del programma. Nel suo palmarès di personaggi, non poteva mancare uno sketch dedicato alla padrona di casa: Maria De Filippi.

Immancabili le sorprese che Silvia Toffanin riserva ai suoi ospiti. Per Tommaso Stanzani, ce ne sarà una di quelle che gli faranno battere il cuore.

L’appuntamento con Verissimo è fissato per sabato 10 aprile, a partire dalle 15,30, su Canale5.