Fonte: IPA Valeria Angione

Bella, autoironica e con tanta voglia di far ridere i suoi fan. Valeria Angione, influencer napoletana seguitissima sui social, ha compiuto 28 anni il 5 novembre e ha festeggiato con una festa luminosissima insieme alla sua famiglia e ai suoi amici più cari. Luminosissimo era anche il suo vestito: un minidress che l’influencer ha scelto insieme alle sue follower dopo un sondaggio sul suo profilo Instagram.

Valeria Angione: il vestito oro per il compleanno

Partita a recitare all’età di 11 anni Valeria Angione, classe 1995, ha mosso i primi passi come creator sui social network nel 2017 iniziando a caricare su Facebook dei video ironici in cui raccontava ai suoi follower le gioie e le fatiche della sua vita universitaria. Da quel momento non si è più fermata: con più di 800mila followers su Instagram, Valeria continua a raccontare la sua vita tramite una comicità genuina, coinvolgendo sempre i suoi fan proprio come se fossero dei vecchi amici. Anche nel giorno del suo compleanno, i suoi follower hanno giocato una parte importantissima: Valeria ha infatti voluto i loro consigli per scegliere il vestito per la sua festa di compleanno.

“SONO INDECISA ORAAAA HELPPPPP” recita la caption del video in cui svela alcuni vestiti per il suo compleanno. Un minidress oro luminoso con uno scollo sul davanti e uno rosa antico, anche questo luccicante e con la schiena scoperta. Entrambi bellissimi, a tal punto da mettere in crisi i fan, molto divisi nella scelta. “Il primo per il modello, il secondo per il colore” dice una follower. “Il secondo Valeee, è più freddo e ti sta meglio armocromaticamente parlando” le suggerisce un’altra. Il prescelto è stato poi il primo abito, quello color oro: Valeria lo ha sfoggiato alla sua festa insieme ai suoi amici, regalando alle sue fan un piccolo video in cui ha ripercorso i momenti più belli della festa per i suoi 28 anni.

Palloncini, inviti personalizzati, giochi, regali e tanto divertimento per una festa invidiabile all’insegna dell’oro. Proprio come il suo vestito, che Valeria ha abbinato a delle bellissime décolleté dello stesso colore. Una scelta azzeccatissima che ha reso felici le fan che avevano votato il primo modello, e che hanno potuto vedere Valeria festeggiare e divertirsi in un giorno davvero speciale. A rendere questo compleanno unico anche gli auguri di tantissime le colleghe e amiche e influencer, come Paola Turani e Aurora Leone, che come lei sono seguitissime sui social per la loro simpatia e il loro modo di coinvolgere i follower.



Immancabile il tocco di ironia sulla torta, che segue il trend delle scritte particolari amatissimo dalle celebrità. “Fatta al 50% di sogni, l’altro 50% dipende da come sto”.

Valeria Angione: il tour nei teatri con “Binario 29 ¾”

Una festa stupenda quella di Valeria Angione, che anche questa volta si è dimostrata genuina e super ironica trasmettendo felicità proprio come riesce a fare sui social e sul palco durante i suoi spettacoli. L’influencer, da sempre amante della recitazione, ha debuttato a teatro con Riparto da me nel 2022 e ora sta per debuttare con il suo secondo spettacolo teatrale.

Binario 29 ¾ è uno spettacolo che parla dei sogni, di impegno e di opportunità, che non sempre passano una volta sola. “Ti sei mai data/o un tempo nella vita? Che tu abbia 18, 20, 30, 50 anni sappi che attraverso di me, parlerò anche di te. Del passaggio, dell’attesa al binario dei grandi, di non sentirsi maturi abbastanza, dei treni che passano una volta sola. Quel treno che devi prendere ‘se no non passa più!!’ Ma è davvero cosi? Chi l’ha detto? Il tempo che avanza è un ostacolo? O è semplicemente un modo per riprovarci ancora e ancora?”