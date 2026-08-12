IPA Valentina Vignali e Fabio Stefanini

Dopo il fatidico sì, è tempo di romanticismo e avventura per Valentina Vignali, che ha scelto (anche) una meta a dir poco mozzafiato per il suo viaggio di nozze con il marito Fabio Stefanini: la Groenlandia, terra di ghiacci sconfinati e silenzi glaciali. E come da tradizione, la sportiva ha condiviso con i suoi tantissimi follower gli scatti di questa luna di miele fuori dal comune, tra panorami indimenticabili e bikini tra i ghiacci.

Valentina Vignali, luna di miele in Groenlandia

Quello di Valentina Vignali è il racconto di un viaggio fuori dal comune: la luna di miele con Fabio Stefanini è iniziata in Alaska, poi proseguita in Utah e Arizona, Nevada e California e, infine, la Groenlandia. Si sono sposati il 21 giugno, e un mese fa sono partiti per il viaggio di nozze. Ultima tappa? La Groenlandia, un luogo unico, con il fiordo di Ilulissat in perenne trasformazione, dove le enormi masse di ghiaccio si spostano lentamente ridisegnando il paesaggio, e dove la natura si manifesta in tutta la sua potenza.

La Vignali si è concessa anche qualche scatto più “wow”, come quello in cui posa in bikini a righe bianche e rosa nonostante il freddo pungente. Del resto lo ha ammesso lei stessa, con ironia, di aver scelto il nord del mondo per sfuggire alla calura italiana. A rendere il tutto ancora più magico è stato uno dei fenomeni più affascinanti di quelle latitudini: il sole di mezzanotte. In questo periodo dell’anno in gran parte della Groenlandia non tramonta mai davvero, con cieli che si tingono di rosa, arancio e oro anche nel cuore della notte.

Un’esperienza che ha lasciato senza parole la sportiva: “La Groenlandia non assomiglia a nessun altro posto che abbia mai visto nel mondo. Per anni è stata una di quelle immagini che sembrano esistere solo come sfondo del computer”. Un sogno accarezzato a lungo e finalmente diventato realtà (e che ha superato le aspettative). Non sono mancate le avventure più sportive, del resto perfettamente in linea con lo spirito atletico della coppia: la Vignali si è cimentata in uno dei trekking più belli della sua vita, un percorso panoramico.

Le nozze da favola

Questa fuga romantica arriva a coronamento di un periodo indimenticabile per la coppia, che ha scelto di suggellare il loro amore con una doppia celebrazione. L’unione civile si è tenuta lo scorso dicembre nella città natale di lui; il 21 giugno il matrimonio in grande stile e in una cornice da sogno, ovvero lo storico Castello di Bracciano, alle porte di Roma, teatro di una giornata indimenticabile.

E fedele al suo carattere anticonformista, per il primo rito non ha rinunciato a un dettaglio decisamente personale: al posto delle classiche scarpe da sposa, ha sfoggiato un paio di sneakers, un omaggio alla grande passione che condivide con il marito, il basket. Del resto lo sport è il filo conduttore della loro storia, un legame nato quando erano poco più che ragazzi e poi ritrovato in età adulta.