Lutto a “Uomini e Donne”: è morto Manuel Vallicella. Aveva 35 anni

Fonte: Instagram Manuel Vallicella, ex tronista e corteggiatore di "Uomini e Donne"

Aveva 35 anni e tutta la vita davanti. Un profondo lutto ha colpito Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Nella notte è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: Manuel Achille Vallicella si è tolto la vita. Ad annunciare la scomparsa è stato l’amico deejay Enrico Ciriaci, confermata poi da Amedeo Venza. Così si è spento un ragazzo che tutti conoscevamo come “l’ex tronista dal cuore d’oro”.

Addio a Manuel Achille Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne: aveva 35 anni

“Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro… Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a sé… Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma… non ho parole, RIP”, così ha scritto Amedeo Venza dopo aver appreso la notizia. L’annuncio della morte di Manuel Achille Vallicella, divulgato da Enrico Ciriaci, il deejay e tatuatore, amico di sempre del ragazzo, ha sconvolto il mondo dello spettacolo, che adesso si stringe in un lutto profondo.

Raggiunto da Biccy, Ciriaci avrebbe dichiarato la causa della morte di Manuel: si sarebbe tolto la vita in modo volontario. Nel giorno del suo 35esimo compleanno, il 9 gennaio, Manuel aveva condiviso un post per ringraziare i fan degli auguri ricevuti, ma aveva anche dedicato alcune parole alla mamma, morta appena tre anni fa, un dolore che non aveva mai davvero superato.

La scomparsa della mamma di Manuel Achille Vallicella

L’ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva annunciato la morte della mamma attraverso il suo profilo Instagram nel 2019. La donna, malata da tempo, era stata un faro di speranza e un enorme punto di riferimento per il ragazzo, che aveva abbandonato il Trono di Maria De Filippi dopo poche settimane perché non si sentiva adatto a vestire il ruolo e per stare vicino alla sua mamma.

“Fai buon viaggio, amore mio”, aveva scritto ai tempi, dopo che la mamma era riuscita a sconfiggere per due volte il cancro. Alla fine, purtroppo, il morbo di Parkinson non le aveva lasciato scampo. Particolarmente legati, da allora Vallicella aveva ammesso di sentire la sua mancanza ogni giorno.

Le difficoltà legate alla sovraesposizione mediatica

Nel suo ultimo post su Instagram, Manuel aveva scritto: “Si può dire tanto senza dire niente“. Il dolore per la mamma non si era mai sopito, ed era rimasto a fargli “compagnia”. Il mondo dello spettacolo, per lui, non ha mai avuto l’appeal tanto sognato. Tutt’altro. Alla fine, aveva sempre vissuto la popolarità come un peso e la sovraesposizione mediatica lo angosciava.

In tanti, nelle ultime ore, hanno commentato l’ultimo post di Manuel. Qualcuno si chiede il motivo, il perché del gesto. Altri si domandano quale peso possa aver influito tanto da rendergli impossibile la vita. “Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. RIP”. Un sorriso speciale, ed è così che se ne va il tronista dal cuore d’oro. Una vicenda che colpisce tutti noi e che lascia senza parole.

I messaggi di addio a Manuel Vallicella

Da Enrico Ciriaci ad Amedeo Venza, sono stati tanti i messaggi di cordoglio e di addio rivolti a Manuel, che ha lasciato il segno in tantissime persone. Come Ludovica Valli, che ha voluto ricordare il ragazzo tramite Instagram: “Sono sconvolta, sono senza parole… Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve, Manuel, fai buon viaggio”.

“Non ho parole, sono sconvolta, davvero. Dio ti abbia in gloria”, ha scritto Rebecca De Pasquale, apprendendo la notizia della scomparsa di Manuel. Per il momento, nessun messaggio sull’account ufficiale di Uomini & Donne.