Tommaso Zorzi, lo sfogo su Instagram: il furto in casa sua

Lo sfogo di Tommaso Zorzi su Instagram è arrivato dopo l’iniziale fuga di notizie: il conduttore, opinionista e vincitore del GF Vip 5 ha prontamente scritto un messaggio sul suo profilo, dal momento in cui i follower stavano iniziando a preoccuparsi. Ha subito un furto nel suo appartamento a Milano e voleva rassicurare personalmente tutti coloro che avevano espresso timori su di lui.

Tommaso Zorzi, il furto nel suo appartamento di Milano

Zorzi aveva ammesso che stava andando tutto bene nella sua vita: è stato ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin con il suo fidanzato, Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Al momento, è impegnato nel programma Drag Race Italia. Un periodo proficuo per il conduttore, che, dopo aver vinto il GF Vip 5, è diventato un volto di punta della televisione italiana.

“Considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione. Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento”. A corredo del post, nella didascalia, Tommaso ha scelto di commentare con ironia la situazione: “Avevo appena finito di dire che stava andando tutto da Dio“. Non è mancato un commento da parte della sua grande amica Stefania Orlando: un cuoricino.

Cosa hanno rubato i ladri a casa di Tommaso Zorzi

A riportare la notizia è stato Dagospia: al momento del furto, Tommaso Zorzi si trovava in vacanza a Taormina. Naturalmente, è dovuto rientrare a Milano per fronteggiare l’emergenza. Pare che i ladri abbiano rubato perlopiù delle borsette da collezione di brand importanti: Birkin ed Hermès. Un colpo al cuore per il conduttore, che non ha mai nascosto la sua passione per questo accessorio e le grandi firme.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, l’amore tenuto segreto è ora alla luce di tutti

Zorzi e Stanzani sono innamorati, e non è un mistero né un segreto. A lungo il chiacchiericcio in rosa ha mormorato su di loro. Qualche avvistamento insieme, una cena, un pranzo, una passeggiata. Poi, però, hanno scelto di ufficializzare il legame. Dagli sguardi complici al debutto social, il passo è stato breve. Sono stati anche ospiti a Verissimo insieme, e Zorzi ha speso parole bellissime per il suo Tommaso.

“Ci siamo conosciuti mentre uscivamo lui da Amici e io dal GF Vip. Abbiamo sempre tenuto tutto molto nostro, perché abbiamo vissuto una sovraesposizione mediatica. Non siamo abituati a parlare di noi. Il mio DNA non è mutato, ma mi sono calmato da quando stiamo insieme“. E che cos’è l’amore, se non questo?