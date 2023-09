Terremoto a Napoli, le parole di Marco Liorni: “Stavamo registrando”

Un forte spavento per Napoli e i napoletani: nella serata del 7 settembre 2023, alle ore 19,45, si è registrata una scossa di terremoto. Molte le persone che si sono riversate sui social e in strada, preoccupate. Tra questi anche alcuni vip, come il conduttore Marco Liorni, che ha raccontato la sua esperienza in un tweet in seguito cancellato. Al momento del terremoto a Napoli, Liorni era nello studio di Reazione a Catena, dove stava registrando una puntata.

Terremoto a Napoli, la testimonianza di Marco Liorni

Un breve messaggio, ma sentito e riportato dalle principali testate: su X (ex Twitter), Marco Liorni, il conduttore Rai del seguitissimo quiz, ha raccontato la sua testimonianza in merito al terremoto che ha scosso la città di Napoli nella serata del 7 settembre. “Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma”. Solo un grosso spavento iniziale, ma per fortuna tutto è andato per il meglio: impegnato nella registrazione di una puntata del noto quiz, Liorni ha poi cancellato il tweet. Le registrazioni della trasmissione, come è normale, si sono fermate sul momento, ma non sono stati riportati problemi o dettagli aggiuntivi.

Secondo l’Osservatorio Vesuviano, il terremoto è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei, precisamente tra Agnano e Astroni. La scossa, però, si è sentita anche nelle vicinanze, come a Quarto e Pozzuoli. Stando ai dati riportati, la magnitudo è stata di 3,8 – secondo gli esperti, la più forte degli ultimi anni nella zona – e l’epicentro a 1,7 di profondità. Il terremoto è durato qualche secondo, e negli attimi successivi tantissimi utenti si sono riversati proprio sui social, come Liorni, per raccontare la propria esperienza e per chiedere le condizioni in altre zone.

Reazione a Catena viene registrato esattamente al Centro di Produzione Rai di Napoli, che si trova nel quartiere flegreo di Fuorigrotta. La testimonianza di Liorni è servita anche a rassicurare i parenti e gli amici di coloro che si trovavano al momento in studio per la registrazione della puntata. Nessuno ha riportato danni, e per fortuna, dopo lo spavento iniziale, tutto è andato per il meglio. Non sono stati registrati danni a cose o persone, stando alla Protezione Civile del Comune di Napoli. Naturalmente, quanto accaduto è continuamente monitorato dagli esperti e l’attenzione è costante.

Terremoto a Napoli in diretta sul TGR Rai Campania

La forte scossa è stata ripresa anche in diretta durante l’edizione serale del TGR Campania, così come al Tg di Canale 21, sempre in diretta. In studio, era presente il Direttore d’Orchestra della Nuova Orchestra Scarlatti, ovvero Gaetano Russo. I giornalisti Marco Martone – Canale 21 – e Alessandro di Liegro – TGR Campania – hanno mantenuto la calma e gestito la situazione nel modo migliore possibile. “C’è un terremoto in corso in questo momento in studio”, ha detto il giornalista Alessandro di Liegro, che si è scusato con gli spettatori per un’eventuale interruzione, che poi, alla fine, non c’è stata. In molti sui social si sono complimentati per la gestione della situazione, di certo affatto facile. Alla fine, le parole più rassicuranti: “Siamo ancora in diretta, calmi e tranquilli”.