Tallulah si sposa: la figlia di Demi Moore e Bruce Willis ha detto sì

Tallulah Willis, la battaglia (vinta) della figlia di Bruce e Demi Moore

Una romantica proposta in ginocchio con tanto di anello incredibile: Tallulah Willis ha annunciato che si sposerà, condividendo su Instagram alcuni scatti speciali.

La figlia di Demi Moore e Bruce Willis, 27 anni, ha detto sì al regista Dillon Buss con “assoluta certezza” come lei stessa ha scritto accanto al carosello di immagini che hanno immortalato i momenti pieni di emozione della proposta di nozze. A seguire, invece, ha mostrato in un video, in cui si vedono le mani ancora tremati per la forte emozione provata, lo splendido anello che ha accompagnato la proposta. Emozione che emerge già dalle foto in cui si vede tutta la sequenza: il fidanzato che si inginocchia e lei stupita, poi il bacio e l’abbraccio.

Momenti speciali e indelebili che la terzogenita dei due attori ha voluto condividere con i tanti fan che la seguono su Instagram (al momento il suo profilo supera i 341mila follower).

Anche il fidanzato ha celebrato tramite social il sì della futura moglie: Dillon Buss ha pubblicato qualche foto in un carosello e lo ha accompagnato con parole dolcissime: “Posso finalmente chiamarti la mia fidanzata. Ti voglio bene per sempre Buuski Lu, sei la mia migliore amica”.

Tantissimi like e commenti per i due promessi sposi che stanno insieme già da qualche tempo e che ora sono pronti a compiere il grande passo.

Dillon Buss, classe 1988 è nato il 3 ottobre ed è un regista con all’attivo alcuni lavori. Nella biografia sul suo sito internet racconta di essere appassionato di musica e di ping pong. Spesso presente nelle foto della bacheca Instagram di Tallulah, ha anche trascorso la quarantena insieme alla famiglia allargata di lei nella casa di Demi Moore in Idaho.

Ben inserito nella famiglia, dunque, come emerge anche dai commenti pieni di felicità delle due sorelle che hanno voluto condividere la loro gioia della futura sposa. Scout La Rue ha condiviso un post con alcune immagini sul suo profilo scrivendo, tra le altre cose: “Benvenuto al primo fratello Willis ufficiale”, un post anche sul profilo di Rumer che ha commentato con affetto e congratulazioni, per poi scrivere: “Vi amo entrambi così immensamente e sono così eccitata per voi”. Non sono mancati gli auguri di mamma Demi che ha postato una foto di lei insieme alla coppia accompagnata da dolci parole: “Congratulazioni alla mia bambina e al suo adorabile amato per il loro fidanzamento. Una giornata felice per tutta la famiglia”.

Un momento speciale, ancora di più perché la gioia è condivisa.