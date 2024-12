Fonte: ANSA Sydney Sweeney

Ma agli uomini dichiaratamente eterosessuali, le donne piacciono davvero? La domanda può sembrare bizzarra, ma sorge spontanea nel leggere i commenti che negli ultimi giorni si sono affollati sotto le foto di Sidney Sweeney in costume da bagno. Una delle donne più belle dello spettacolo, sex symbol di fama mondiale, faccia d’angelo e curve da capogiro. Eppure, agli uomini del web non basta: per loro l’attrice non è abbastanza. La vorrebbero più magra? Femminile? Simile alle donne create dall’intelligenza artificiale forse? E chissà se la pungente risposta di Sydney sarà in grado di metterli a tacere.

La polemica per le foto in bikini

“Deve perdere qualche chilo”, “Miss Piggy”, “faccia di burro”. C’è chi la considera una “candidata per l’ozempic”, il farmaco per il diabete pericolosamente utilizzato da alcuni per perdere peso. A chi “sembra una madre di quattro figli”, e che male c’è? Ancora: “Siamo onesti, non c’è nulla di straordinario qui”, “chiunque sia, ha un fisico orribile”. Per chiosare: “Lei è straordinariamente normale, ecco perché si assicura sempre che il suo petto sia bene in vista quando entra in una stanza”.

È questo il tenore dei commenti comparsi negli ultimi giorni a corredo di alcuni scatti rubati dai paparazzi e diffusi dai tabloid statunitensi che mostrano l’attrice Sydney Sweeney intenta a rilassarsi al sole nella piscina della sua villa in Florida. È questo ciò che pensano gli uomini del web di colei che è universalmente riconosciuta come una delle donne più attraenti dei nostri tempi. Una bambola in carne ossa, che sembra nata per soddisfare i desideri maschili e che, tuttavia, per i maschi non è ancora abbastanza.

La risposta di Sidney Sweeney

Cosa ne ha fatto l’attrice di Euphoria e Tutti tranne te di tutti questi gentilissimi commenti? Li ha raccolti e ne ha fatto un video musicale, che si conclude con una lunga serie di scatti e video che la mostrano intenta ad allenarsi, impegnata a costruire quella massa muscolare che, secondo i detrattori social, l’hanno rovinata. Sweeney è infatti impegnata nelle riprese di un nuovo film che racconta la storia della pugile Christy Martin.

E per interpretare al meglio questa sportiva paladina della boxe al femminile, Sydney ha cambiato look, mettendo su i muscoli che si confanno ad un’atleta professionista e accorciando i lunghi capelli biondi in un caschetto scuro. Ed è proprio questo che sembra aver destato l’indignazione dei suoi ammiratori. “Non voglio vederla così. – ha spiegato un follower – È la splendida, piccola, dolce America’s Sweetheart… Perché dovrebbe trasformarsi in qualcosa da cui scappare?”.

Il dovere delle più belle del mondo

Il caso di Sydney Sweeney non è di certo il primo. Basta navigare al fondo sul web per trovare altre migliaia di commenti simili, dedicati a donne altrettanto belle. Quando le star vengono mostrate – volenti o meno – al naturale, puntualissima arriva l’indignazione del maschio medio. Perché per lui sembra inaccettabile pensare che le cosce di Margot Robbie non siano fatte di porcellana ma possano, di quando in quando, essere affette da una lieve ritenzione. E guai a dimostrare che persino Belen Rodriguez, a volte, non ha la pancia perfettamente piatta.

Molti di questi leoni da tastiera, probabilmente, non hanno mai avuto l’occasione di vedere da vicino una donna in carne ed ossa senza vestiti, e perdoniamo il loro stupore nello scoprire com’è fatto davvero un corpo femminile, peletti, ciccia e smagliature comprese. Ma per molti si tratta di pura arroganza: sei un sex symbol famoso per rispecchiare l’ideale maschile? Da quell’ideale non ti è permesso di allontanarti. Se piaci perché sensuale, femminile e provocante, devi esserlo sempre e comunque. È il solito, vecchio, il corpo è tuo ma decido io.