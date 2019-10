Storie Italiane, Filippo Magnini annuncia le nozze con Giorgia Palmas

editato in: da

Ospite di Storie Italiane, Filippo Magnini racconta l’amore per Giorgia Palmas e annuncia le nozze.

L’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex nuotatore stanno insieme da un anno e mezzo e hanno alle spalle storie importanti. Lei è stata legata per diversi anni a Vittorio Brumotti, inviato del Tg satirico di Antonio Ricci, mentre lui ha vissuto un’intensa relazione con Federica Pellegrini, terminata a causa di progetti per il futuro troppo diversi.

Magnini non ha mai nascosto di sognare una famiglia e nemmeno che si stato proprio questo a spingerlo a mettere fine alla love story con la Pellegrini, ancora impegnata in vasca e pronta a infrangere nuovi record. Con la Palmas, l’ex nuotatore sembra aver ritrovato la serenità che cercava da tempo. I due convivono e con loro c’è anche la piccola Sofia, nata dall’amore di Giorgia per Davide Bombardini.

La coppia è molto affiatata ed è pronta per le nozze che, secondo le parole dello sportivo, potrebbero svolgersi a breve. “Penso di essere veramente fortunato – ha svelato a Eleonora Daniele – oltre ad essere bellissima mi piace il suo carattere, il fatto che sia responsabile, è una mamma. Il matrimonio? Quando non lo so, ma sicuramente Giorgia me la sposo. Per me ha un valore importante il matrimonio e se trovi la persona giusta come lo è stato per me con Giorgia, sicuramente la sposerò”.

L’inizio della relazione fra la Palmas e Magnini aveva colto tutti di sorpresa soprattutto perché inizialmente i due innamorati avevano tenuto la storia segreta. “Abbiamo amici in comune – ha svelato lui -, ho iniziato a sondare il terreno, ho chiesto informazioni su di lei; non l’avevo mai incontrata, mai vista prima di persona quindi ho chiesto un incontro tramite questi amici, fino a quando siamo rimasti da soli e ci siamo fidanzati”.

“Amore a prima vista? Io penso di sì, è stato tutto perfetto – ha aggiunto -. Come l’ho conquistata? Con un tiramisù: il giorno del suo compleanno ho pensato di preparare la torta. In albergo ho preparato il dolce, l’ho portato nel ristorante prima della cena e poi al momento del dolce l’ho portato io. Poi lei mi ha baciato.”