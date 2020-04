Storie Italiane, Argentero fa una gaffe su Eleonora Daniele

editato in: da

La dolce attesa di Cristina Marino e Luca Argentero

Luca Argentero fa una gaffe su Eleonora Daniele a Storie Italiane. L’attore è stato ospite dello show di Rai per raccontare il successo di Doc – Nelle tue mani, la nuova fiction in cui racconta la storia di un medico, Pierdavide Piccioni, che lavora nel pronto soccorso di Codogno e ha perso la memoria.

Luca è intervenuto in collegamento dalla sua casa in Umbria dove sta trascorrendo queste settimane in compagnia di Cristina Marino. L’attore diventerà presto papà di una bambina e sta riscuotendo grande successo in tv. Nel corso della chiacchierata, l’attore ha parlato anche del rapporto con la compagna che aspetta il loro primo figlio. Riferendosi alla gravidanza la Daniele ha detto: “Io e te siamo nella stessa situazione”.

A giugno infatti la conduttrice darà alla luce la sua bambina, nata dall’amore per il marito Giulio Tassoni. Argentero, che probabilmente non era a conoscenza della gravidanza della presentatrice, ha quindi fatto una gaffe. “Hai avuto un bambino da poco?”, ha domandato.

La sua risposta ha spiazzato Eleonora che, con un sorriso imbarazzato, ha detto: “No, mancano due mesi!”. Argentero ha quindi ammesso di non sapere nulla e ha confessato di essere molto felice all’idea di diventare papà. “Sto vivendo tutto con grande gioia – ha rivelato -, anche se sembra un paradosso. Anche con un pelo d’ansia”.

La gravidanza di Cristina Marino è ormai agli sgoccioli e l’esperta di fitness partorirà molto presto. Eleonora Daniele invece dovrà aspettare ancora un po’ prima di dare alla luce la sua piccola. La conduttrice ha deciso di non rinunciare al lavoro nonostante la gravidanza e resterà al timone di Storie Italiane sino alla fine della stagione televisiva. Il programma si interromperà a fine maggio e poco dopo la Daniele affronterà la prova più bella della sua vita: l’arrivo di Carlotta che è già diventata il centro della sua esistenza.