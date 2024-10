Fonte: IPA Stefano De Martino

Chi ha detto che gli uomini attraenti sono privi di romanticismo? Di certo, non è il caso di Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi, da sempre discreto riguardo la sua sfera sentimentale, è stato capace di un gesto bellissimo nei confronti di una donna che sta soffrendo e sta combattendo contro la malattia. Lei è Eleonora Giorgi, stella del nostro cinema, che in una recente intervista ha espresso grande stima per lui e per il percorso che sta facendo in televisione.

Cos’ha fatto Stefano De Martino per Eleonora Giorgi

Fiori bellissimi per una donna che emana luce: così Stefano De Martino ha voluto ricambiare la stima di Eleonora Giorgi, che si è detta attratta dal suo talento e dalla sua capacità di intrattenere il pubblico in cui sta dimostrando grande umanità. Non è stato da meno con l’omaggio romantico che le ha inviato, accompagnato da un biglietto in cui si legge: “Cara Eleonora, ricambio la stima e la simpatia. Un abbraccio grande, con affetto Stefano De Martino”.

Le parole dell’attrice di Borotalco arrivano dopo l’intervista in cui ha rivelato di essere una sua grandissima fan e di non gradire di essere disturbata nell’orario in cui va in onda Affari tuoi. Un momento per evadere dalla realtà che sta vivendo, comunque con grande coraggio, e nel quale può godere ancora delle cose belle che le sta riservando la vita. Risate e suspence, oltre alla bravura di un conduttore che ha lavorato molto su se stesso per convincere un pubblico difficilissimo da fidelizzare e che veniva da una storia molto diversa e solida, che oggi si è spostata altrove.

Come sta Eleonora Giorgi

Non sono certamente giorni facili, per lei, che sta affrontando una chemio pesantissima per provare ad arginare le metastasi sempre più diffuse dovute all’adenocarcinoma al pancreas. Non si è però mai arresa, nemmeno di fronte alla possibilità di andarsene per sempre. Il suo pensiero è sempre per il nipotino Gabriele, che non vorrebbe lasciare mai e solo da lui teme di essere dimenticata. Vorrebbe scrivergli una lettera, perché la leggesse quando è grande: “Vorrei che pensasse che sono l’angelo che lo protegge dal cielo”, ha raccontato.

Per il suo 71° compleanno, ha riunito tutta la famiglia intorno a sé nonostante i gravi effetti collaterali che stava affrontando per le cure mediche. L’amore dei suoi cari è stato più forte di tutto e non ha potuto fare a meno di sorridere per loro, per creare un nuovo ricordo da lasciare nel caso in cui qualcosa non dovesse andare per il verso giusto.

Ed è così che i fiori colorati e vivi di Stefano De Martino fanno parte dell’ondata d’amore che l’ha protetta in quest’anno difficilissimo per lei, in cui la vita è cambiata per sempre. Non vorrebbe nemmeno tornare quella che era perché non si riconosce più: è stato un passo alla volta verso la consapevolezza che l’esistenza ha assunto una nuova sostanza, fatta di concretezza e di momenti da vivere fino in fondo. Una rosa come una carezza, quella del conduttore di Torre Annunziata, che ha dimostrato di saper ascoltare ogni voce, anche quelle che arrivano inaspettatamente.