Stefano De Martino si confessa: perché ha detto addio al ballo

Lo ricordiamo, ancora giovanissimo, impegnato nelle difficili sfide della nona edizione di Amici: all’epoca, Stefano De Martino aveva conquistato il pubblico con il suo talento nel ballo. E sebbene quell’anno il talent fosse stato vinto da Emma Marrone, lui si era classificato primo nella categoria dei ballerini. Ma da molto tempo ha intrapreso una strada diversa, e oggi ne svela i motivi.

Stefano De Martino è un bravo conduttore, molto amato dai telespettatori per la sua solarità e per l’innata simpatia che sa portare davanti alle telecamere. Il successo di Stasera tutto è possibile è in gran parte merito suo, che nelle ultime due stagioni ha lavorato con grande impegno per far sì che lo show fosse uno spettacolo strepitoso. Eppure, questa sua carriera da presentatore è il risultato di un’improvvisa deviazione a cui la vita l’ha posto davanti ormai diversi anni fa.

Dopo aver partecipato ad Amici, riscuotendo molti consensi tra il pubblico e tra i professori, Stefano non è riuscito a portare avanti molto a lungo la sua passione per il ballo – quella stessa passione che, da bambino, lo aveva spinto a studiare con grandissima costanza, fino a condurlo addirittura dall’altra parte del mondo. Perché la sua vita professionale ha preso una strada così diversa? A spiegarlo è proprio De Martino, in un’intervista a Vanity Fair, nella quale ha parlato a lungo soprattutto della sua esperienza da papà single (8 anni fa ha avuto il piccolo Santiago, dalla sua relazione con Belen Rodriguez).

Accennando alla sua carriera nel mondo della danza, Stefano ha riconosciuto i suoi limiti: “Non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno“. E così, pian piano ha lasciato da parte le sue ambizioni da ballerino per trovare la sua strada come conduttore.

Quel che è certo è che deve tantissimo a Maria De Filippi, la prima ad aver creduto in lui quando era poco più di un ragazzino. L’esperienza ad Amici è stata per Stefano il trampolino di lancio, e oggi per la presentatrice non può che spendere parole bellissime: “È perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre estremamente vera e naturale”. Un giudizio condiviso da molti colleghi di De Martino. Basti pensare alle recenti affermazioni di Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, che ha svelato alcuni retroscena sull’impegno costante di Maria nel seguire lo show.