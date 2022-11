“Sono devastata”: Asia Argento, l’ultimo saluto al suo amico speciale su Instagram

Fonte: IPA Asia Argento, la dedica social all'amico scomparso

Un improvviso lutto ha sconvolto la vita di Asia Argento, che piange la perdita di una persona per lei davvero speciale. Con un lungo post su Instagram, l’attrice ha salutato per l’ultima volta il caro amico Domenico “Kiko” Loiacono scomparso all’età di 54 anni. Tour manager e producer musicale, era piuttosto conosciuto nel mondo della musica indipendente e aveva un rapporto strettissimo con la figlia di Dario Argento, che lo saluta così: “Sei stato davvero geniale amico mio”.

Asia Argento straziata dal dolore: l’ultimo saluto al suo caro amico

Con un doloroso post condiviso su Instagram, Asia Argento ha salutato per l’ultima volta uno dei suoi più cari amici: Domenico “Kiko” Loiacono. L’attrice piange l’improvvisa scomparsa di una persona per lei davvero speciale, con cui ha creato uno stretto rapporto. “Ho perso uno dei miei più cari amici e il mondo ha perso un essere umano veramente gentile, generoso, genuino, onesto, puro, stimolante, divertente, unico. Unico nel suo genere. Sono devastata oltre il dicibile” il messaggio in inglese postato sul suo profilo.

La toccante dedica di Asia Argento è un inno all’amicizia e ai profondi legami della vita, e rappresenta un perfetto ritratto di quello che è stato “Kiko” per tutte le persone che gli hanno voluto bene: “L’unica cosa che mi dà un po’ di pace è leggere le parole di tutte le persone a cui hai toccato l’anima. Hai creato così tanti legami. Sei stato davvero geniale amico mio. Non sono sicura di come andare avanti senza i nostri scambi quotidiani. Ma mi sento benedetta per essere stata toccata dalla tua presenza in questa vita”.

Il nome è forse poco sconosciuto ai più, ma “Kiko” era una persona amata e benvoluta nel mondo della musica indipendente. 54 anni, di origini baresi, ha lavorato come producer musicale e tour manager collaborando con numerosi gruppi. Un rapporto simbiotico con la musica, che non l’ha mai abbandonato.

Asia Argento e l’amore con il fidanzato Michele Martignoni

Una ferita dolorosa per Asia Argento, che ha dovuto dire addio ad uno dei suoi più cari amici. Sul fronte sentimentale, invece, l’attrice sta affrontando un vero e proprio periodo di rinascita grazie ad un nuovo amore che le ha riportato il sorriso in volto e una nuova luce negli occhi. È Michele Martignoni l’uomo che l’ha stregata, conquistando il suo cuore e instaurando con lei un rapporto di fiducia e amore. Originario di Roma, è uno dei più importanti campioni italiani di MMA (arti marziali miste) e poche settimane fa è diventato campione del mondo.

Una vittoria celebrata sui social anche dalla stessa Asia Argento che, per l’occasione, ha postato su Instagram uno scatto ad alto tasso di sensualità in compagnia del fidanzato. Un modo per festeggiare l’importante trionfo sportivo e per mostrare al mondo il forte sentimento che li unisce. L’attrice e il campione fanno coppia fissa ormai da qualche mese e, anche dagli scatti e dalle dediche prontamente condivise sui social, si percepisce come la figlia di Dario Argento abbia ritrovato il sorriso e l’amore al fianco di una persona importante.