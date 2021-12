Sissi, Romy inarrivabile ma quella di Dominique Devenport è una principessa moderna

Dominique Devenport è pronta a conquistare tutti. L’attrice ha prestato il volto a Elisabetta di Baviera nel celebre ruolo che rese indimenticabile la bellissima attrice Romy Schneider e un’icona per molti la principessa “Sissi“.

La serie che vedrà protagonista la venticinquenne svizzero-americana Dominique Devenport è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta e ripercorrerà la vita della duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di imperatrice d’Austria. Accanto alla Devenport ci sarà il tedesco Jannik Schumann nel ruolo dell’Imperatore Franz.

Il sogno di diventare principessa e il paragone con Romy Schneider

La giovane attrice protagonista della serie-evento Sissi, si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Vanity Fair, nella quale ha dichiarato che la prima volta che ha indossato il costume dell’imperatrice Elisabetta di Baviera e che si è guardata allo specchio, ha pensato che se da piccola avesse saputo che un giorno avrebbe interpretato questo ruolo, sarebbe impazzita di gioia.

Il suo sogno, infatti, a soli quattro anni, era quello condiviso da molte altre bambine: diventare una principessa, magari indossando abiti sfarzosi e magari abitando le sale di un castello.

Un ruolo, quello di Elisabetta di Baviera, che portò molta fortuna a Romy Schneider che, nel 1955, a soli 17 anni, interpretò la principessa Sissi, diventando una star in tutto il mondo e con la quale il paragone viene spontaneo.

“Ho visto i suoi film solo dopo aver ottenuto la parte. – Ha detto Dominique Devenport a Vanity Fair – Penso che la nostra versione della storia di Sissi possa coesistere con i classici, anche perché è meno idealizzata e più realistica. Quella di Elisabetta è una storia di emancipazione femminile che risuona in maniera molto potente e reale nel mondo di oggi”.

Sissi, su Canale 5 arriva la serie-evento

Una produzione, quella di Sissi, che ha generato tantissima curiosità. La serie va in onda su Canale 5 ed è composta composta da 6 episodi dalla durata di un’ora ciascuno che ripercorrono tutta la vita di Elisabetta di Baviera, dall’incontro con Franz fino all’incoronazione come Imperatrice d’Austria. La serie, già rinnovata per una seconda stagione, è reduce dall’anteprima sul canale tedesco in streaming Rtl+ dove ha registrato numeri da record.

Non resta quindi che aspettare per capire se la Sissi di Dominique Devenport riuscirà a sostituire nei cuori di molti quella magistrale di Romy Schneider.