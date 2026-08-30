Sul litorale viterbese, è morto annegato Silvano Loia, 52 anni, compagno di Francesca Neri. Con lui aveva ritrovato la serenità negli ultimi anni

IPA Francesca Neri

A 52 anni, è morto il compagno di Francesca Neri; con Silvano Loia, l’attrice aveva ritrovato l’amore dopo la separazione da Claudio Amendola. Sabato 29 agosto, dopo l’allarme lanciato al mattino intorno alle 11 da alcuni amici, non vedendolo tornare, Loia sarebbe annegato in mare, tra Tarquinia e Montalto di Castro.

Silvano Loia è morto a 52 anni

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno; nella giornata di sabato 29, Silvano Loia si trovava con alcuni amici su una spiaggia a Sant’Agostino, a Tarquinia. Un bagno, e poi l’allarme: aspettando il suo rientro, gli amici, allarmati dall’attesa, hanno subito avvisato i soccorsi, che sono scattati immediatamente.

Sono state attivate nell’immediato le ricerche, con la motovedetta della Capitaneria di Porto, oltre alla squadra in elicottero, ai Vigili del Fuoco; alle 19, vicino alla riva di Montalto di Castro, è stato individuato il corpo privo di vita di Silvano Loia, manager di Rai Way, società del gruppo Rai. Al momento si sta indagando sulle circostanze della scomparsa; si ipotizza un malore.

Loia, lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori, è stato il compagno dell’attrice Francesca Neri negli ultimi anni. Con lui aveva ritrovato la serenità dopo la fine della storia d’amore con Claudio Amendola. Con quest’ultimo, è stata legata per 25 anni, fino all’ottobre del 2022, quando hanno depositato la separazione. Con Loia, aveva ufficializzato il legame nel 2024. “Ora sto molto bene, mi sento rinata e finalmente vivo la mia vita libera, felice di essere me stessa”, aveva detto l’attrice, dopo la separazione.

La storia d’amore privata tra Francesca Neri e Silvano Loia

Il loro era un amore custodito lontano dai riflettori, vissuto in punta di piedi. Perché Silvano Loia, pur essendo il compagno di una delle attrici più amate del cinema italiano, era rimasto estraneo al mondo dello spettacolo e alle prime pagine della cronaca rosa. Un uomo riservato, di cui si è sempre saputo poco, e che aveva fatto della discrezione la propria cifra.

A far conoscere la relazione al grande pubblico erano stati i paparazzi. Correva l’anno 2024 quando i fotografi immortalarono per la prima volta la coppia tra le vie di Firenze, in occasione di un fine settimana speciale, quello dei sessant’anni dell’attrice. Da lì la notizia si diffuse, ma i due non alimentarono mai il chiacchiericcio, preferendo proteggere il loro sentimento dagli sguardi indiscreti.

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