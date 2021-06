Salvatore Daniele, l’addio della sorella: “Mi piace immaginarti con Pino”

editato in: da

Salvatore Daniele, fratello dell’indimenticato Pino, è mancato per un problema di cuore, proprio come il cantante, entrato nella storia della musica italiana. Un destino che ha accomunato entrambi, così vicini nella vita e ora anche nella morte.

Ed è così che li immagina Cristina Daniele, la loro sorellina, che all’indomani del lutto vuole ricordare Salvatore e Pino uno al fianco dell’altro, come un tempo: “Mi piace immaginarvi così, di nuovo insieme tornati giovani e sereni“, scrive su Instagram dove ha pubblicato una foto dei due fratelli giovanissimi e sorridenti. Subito dopo un’altra foto, la copertina di Terra mia, uno degli album più famosi di Pino che in copertina aveva voluto proprio il volto di Salvatore in pieno contrasto con il resto dello sfondo bianco.

Salvatore Daniele aveva 56 anni e, proprio come Pino, è morto a causa di un arresto cardiaco, lo hanno trovato senza vita nella sua casa di via San Giovanni Maggiore Pignatelli, in pieno centro storico a Napoli, lì dove era cresciuto insieme a Pino, a Cristina e a Nello.

E proprio quest’ultimo ha voluto rendere omaggio con una lunga dedica piena di amore verso quel fratello mancato all’improvviso: “Sasà, non hai voluto farti salutare. Non hai voluto farci fare una risata. Come sempre. Sei mio fratello e ne sono orgoglioso per come lo eri. Siamo stati una famiglia strana ma siamo tosti però. I rimproveri che ti abbiamo fatto in vita sono stati tanti, proprio perché eri diverso da noi, eri all’incontrario di tutta la famiglia, però avevi in grande cuore ed eri sempre il primo ad esserci vicino quando eravamo in difficoltà eri il primo a correre! Che dirti, il maledetto cuore ti ha portato via propio oggi mentre io sono qui in Toscana lontano da Napoli a tenere a bada l’altro che fa un po’ di capricci , ma sto arrivando da te. Noi siamo i DANIELE e in un modo o un altro ne usciremo sempre a testa alta!!Ciao Totó ti voglio bene anche se non te l’ho mai detto , ma eri speciale perché eri diverso . capa pazza? si . saró ripetitivo , avevi un grande cuore ci mancherai. R.I.P. Fratello mio”.