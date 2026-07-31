“Cancro della pelle”, Salmo mostra la cicatrice sul volto

IPA Salmo

“Cancro della pelle”. Con queste parole Salmo ha iniziato il video condiviso su TikTok in cui ha mostrato la cicatrice dopo l’operazione. “Carcinoma basocellulare, questa è una cicatrice: mi è stato asportato e ora sta ricrescendo”. Immediata la reazione dei suoi tanti fan, che hanno espresso sin da subito la propria vicinanza.

Salmo mostra la cicatrice su TikTok: “Carcinoma basocellulare”

Nel video, Salmo ha messo da parte ogni filtro, mostrando senza timori il segno lasciato dall’intervento sulla propria pelle, precisamente sul volto, vicino alle tempie. Il carcinoma, ha spiegato, gli è stato asportato chirurgicamente, ma ora si trova a fare i conti con una ricomparsa nella stessa zona.

Una condivisione diretta, con cui l’artista ha scelto di rendere partecipi i suoi follower di un momento delicato, e dove si è sfogato: “Questo è il contenuto del seguente video: nell’ultimo periodo ho visto dei reel di una dottoressa della quale non farò il nome, la quale parlava degli effetti delle creme solari e della pelle esposta al sole. Molti hanno varie teorie, molti dicono che il vero problema del cancro alla pelle sia dovuto al cibo che mangiamo”. Al momento, Salmo non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni o dettagli sulla sua salute.

Tanti i fan che gli hanno espresso il proprio supporto e la vicinanza, in un fiume di commenti, emoji e anche riflessioni sul suo sfogo: “Come sono dispiaciuta Maurizio, davvero, ti abbraccio forte e non smettere di curarti”. E ancora: “Mi raccomando, prenditi cura di te, l’Italia ha bisogno della sua rockstar”.

Il carcinoma basocellulare, o basalioma, è tra le tipologie di tumore più comune e il più frequente fra quelli che interessano la pelle; è inoltre a crescita lenta e, nella maggior parte dei casi, dalla prognosi favorevole, soprattutto quando viene individuato in tempo.

L’importanza della prevenzione

Sono tanti i vip che nel corso del tempo hanno parlato apertamente del carcinoma basocellulare, proprio con lo scopo di sensibilizzare alla prevenzione. A fare in parte da apripista sul tema era stato Hugh Jackman, che ha ricevuto la prima diagnosi nel 2013, quando l’ex moglie lo convinse a far controllare un piccolo segno sul naso rivelatosi poi un tumore della pelle. Da allora ha dovuto sottoporsi a numerosi interventi negli anni – arrivando, stando alle sue dichiarazioni, a sei operazioni nel corso del tempo – e proprio il naso è stato più volte oggetto di recidive, come accade oggi a Salmo, solo in un punto diverso del volto.

Ed è stato lo stesso Jackman a trasformare la propria esperienza in una battaglia di sensibilizzazione: da qui il suo invito, ripetuto a più riprese, a non sottovalutare alcun segnale e, soprattutto, a sottoporsi con regolarità ai controlli. Nei suoi video, Jackman aveva fatto anche un appello sentito, rivolto ai suoi fan in tutto il mondo, per non abbassare mai la guardia sulla propria salute: “Tra tutti i tipi di cancro alla pelle è il meno pericoloso. Tuttavia colgo questa occasione per ricordarvi che l’estate sta arrivando e per favore utilizzate le protezioni solari”.