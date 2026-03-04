Sal Da Vinci sposta la festa a Napoli dopo Sanremo: il dolce pensiero al piccolo Domenico

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Sal Da Vinci rimanda i festeggiamenti a Napoli dopo Sanremo

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci era pronto a tornare nella sua Napoli per abbracciare i fan e festeggiare insieme il primo posto alla kermesse e una carriera lunga e amata dal pubblico.

Un momento di festa che, però, il cantante ha scelto di rimandare. I festeggiamenti, inizialmente programmati per il 4 marzo, sono stati posticipati per lasciare spazio a qualcosa di infinitamente più triste e prioritario: i funerali del piccolo Domenico, il bambino venuto a mancare dopo un trapianto di cuore danneggiato.

Sal Da Vinci rimanda i festeggiamenti per il piccolo Domenico

La festa per il ritorno a Napoli dopo la vittoria a Sanremo 2026 era prevista proprio per oggi, mercoledì 4 marzo. Un momento atteso da tanti fan, pronti ad accogliere Sal Da Vinci in città per celebrare insieme il primo posto al Festival. Ma il cantante ha deciso di rimandare tutto per rispetto del piccolo Domenico, il bambino morto dopo un delicato trapianto di cuore e i cui funerali si tengono proprio oggi a Nola.

La concomitanza tra l’arrivo dell’artista, che avrebbe inevitabilmente richiamato una grande folla, e l’ultimo saluto al bambino non è passata inosservata. Alcuni cittadini avevano infatti segnalato la situazione, sottolineando quanto fosse delicato far convivere nello stesso momento una grande festa e un momento di lutto per la comunità.

È stato il deputato Francesco Emilio Borrelli a raccontare di aver contattato direttamente il cantante per informarlo della situazione. La risposta di Sal Da Vinci è stata immediata e molto chiara: “Il bimbo prima di tutto”.

Un gesto che molti hanno letto come una scelta di grande sensibilità. In un momento in cui Napoli si preparava a celebrare uno dei suoi artisti più amati, il cantante ha preferito fare un passo indietro per lasciare spazio al silenzio e al rispetto, rinviando la festa a un momento più opportuno.

Napoli aspetta Sal Da Vinci: la festa è solo rimandata

Se da una parte la festa è stata rimandata, dall’altra l’affetto della città per Sal Da Vinci non si è certo fermato. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, in tanti a Napoli sono pronti ad accogliere il cantante per celebrare insieme un traguardo importante della sua carriera. Un momento simbolico per un artista che con la sua città ha sempre mantenuto un legame fortissimo.

Negli anni, infatti, Sal Da Vinci è diventato uno dei volti più amati della musica napoletana contemporanea.

Proprio per questo, il ritorno in città dopo la vittoria a Sanremo avrebbe dovuto trasformarsi in una grande festa popolare. L’entusiasmo dei fan, però, non si è spento con il rinvio dell’evento. Sui social in molti hanno espresso comprensione per la scelta dell’artista, sottolineando la sensibilità dimostrata in un momento così delicato.

La celebrazione, quindi, non è cancellata ma solo rimandata. Napoli resta pronta ad abbracciare uno dei suoi artisti più amati, in un momento che potrà essere vissuto con tutta la gioia che merita.

E mentre la città attende di festeggiare insieme a lui, l’attenzione ora si sposta anche su quello che potrebbe essere il prossimo passo decisivo della sua carriera: portare la sua musica oltre i confini italiani, sul palco dell’Eurovision Song Contest.