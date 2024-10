Fonte: Getty Images Sabrina Salerno

Sabrina Salerno ha sempre dimostrato al pubblico di essere davvero energica e piena di voglia di vivere e, ancora una volta, la showgirl sta dimostrando tutta la sua grinta, affrontando la sua sfida più grande, quella contro il tumore, che ha scoperto, grazie a un controllo di routine, durante l’estate scorsa. La cantante ha rivelato la brutta notizia ai suoi tanti ammiratori, con un post condiviso sul suo account Instagram ufficiale, direttamente dalla stanza di ospedale in cui aspettava di subire l’operazione per l’asporto del tumore.

In seguito, Sabrina Salerno ha voluto aggiornare i suoi followers, anche sulla buona riuscita dell’intervento medico e, adesso, con un nuovo contenuto digitale, la cantante è tornata a parlare del suo difficile momento e della ripresa dal tumore, che l’ha colpita.

Sabrina Salerno, la confessione sul suo momento complicato

Sabrina Salerno ha svelato, nel mese di settembre, di aver scoperto la presenza di un nodulo maligno al seno, grazie a una mammografia di routine, effettuata a luglio. Dopo mesi terribili di attesa e di paure, la showgirl, si è sottoposta a un intervento chirurgico per asportare il tumore e, dopo due settimane circa da quell’operazione, è tornata sui social, aggiornando tutti coloro che la amano, sul suo stato di salute. Sabrina Salerno, infatti, ha condiviso uno scatto in tenuta ginnica, direttamente da una palestra, corredata da una didascalia che dona luci di speranza: “Ritorno alla quotidianità”.

Tantissimi, ovviamente, i commenti di affetto per la cantante, che sono stati scritti dai suoi ammiratori sotto al suo post e, Sabrina Salerno, ha risposto a molti di questi. In alcune delle sue risposte, però, la cantante, non ha nascosto le difficoltà che sta ancora affrontando, a causa della sua malattia. Quando un’utente della rete, infatti, ha condiviso con lei la sua personale esperienza con il tumore, spronandola a reagire e citando le lacrime: “Ciao Sabrina, anche io sono stata operata per un tumore al seno; ho fatto chemio, radio ecc. Sono passati 8 anni. Faccio controlli periodicamente. Come te non mi sono fermata e il fare qualcosa mi ha aiutato molto. Non ti nascondo che ho pianto tanto di nascosto, ma poi, avanti”, la showgirl ha rivelato, senza paure, che anche lei, piange ogni giorno per la sua situazione: “Piango tutti i giorni, è una strada in salita”.

A chi le ha chiesto come sta, la showgirl ha risposto: “Cerco con fatica di tornare alla normalità”. Mentre agli utenti che le chiedevano, come ha fatto a tornare così presto in palestra: “Già in palestra? Io mi sono operata cinque giorni dopo il tuo intervento, ma ancora ho i punti e dolore”, Sabrina Salerno ha rivelato: “Io ho fatto solo gambe. Comunque anch’io ho un po’ di dolore”.

Sabrina Salerno, prossimi step

Sabrina Salerno sta combattendo contro un tumore maligno, che l’ha colpita al seno e, con un post social, la cantante ha voluto ribadire l’importanza assoluta della prevenzione, grazie a cui ha scoperto la presenza di questa massa nociva. Dopo l’operazione di asportazione del tumore, effettuata da qualche settimana, la cantante sta provando a ritornare alla normalità, ma non è ancora chiaro qualche sarà il suo percorso di guarigione adesso.

Un utente della rete ha chiesto alla showgirl, se dovrà effettuare un ciclo di chemio preventiva: “Ciao Sabrina non so se è una domanda troppo indiscreta però visto che tu hai divulgato la notizia proprio per sensibilizzare la questione della prevenzione te lo chiedo: ti faranno fare la chemio preventiva?”, la cantante ha risposto con grande sincerità: “Ancora non so nulla”.