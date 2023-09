Fonte: IPA I matrimoni Vip più belli del 2023

Il leggendario calciatore brasiliano Ronaldo ha sposato la sua amata Celina Locks, lo scorso lunedì pomeriggio. Una location da sogno per un matrimonio celebrato tra pochi intimi dopo sette anni trascorsi l’una al fianco dell’altro, nei momenti felici come in quelli più difficili. È stata la modella a condividere qualche immagine delle nozze sui social e, come c’era da aspettarsi, il suo abito da sposa era originale ed elegantissimo.

Ronaldo, il terzo matrimonio con la modella Celina Locks

Lui è una leggenda del calcio mondiale, lei una giovane modella dalla lunga chioma bionda e dagli occhi di ghiaccio. Ronaldo e Celina Locks non potrebbero essere più felici e, dopo sette anni di amore, hanno coronato finalmente il loro sogno di sposarsi con una cerimonia in stile caraibico nel piccolo villaggio di es Cubells, nell’isola di Ibiza dove il campione di calcio ha da tempo acquistato una residenza.

La coppia ha condiviso un post su Instagram, unica testimonianza (finora) di questa giornata indimenticabile. Uno scatto che li ritrae felici e sorridenti mentre percorrono il tappeto tra gli invitati, subito dopo avere pronunciato le loro promesse d’amore. “Oggi abbiamo riunito le nostre famiglie per un’intima celebrazione religiosa e abbiamo così segnato l’inizio di una settimana di molte celebrazioni”, si legge nel post, sul quale sono arrivati decine di commenti da parte di amici ed ex colleghi pronti a congratularsi con la coppia.

Ronaldo e Celina stanno insieme da sette anni, ma soltanto lo scorso gennaio avevano annunciato il fidanzamento ufficiale. E adesso si preparano a una settimana di festeggiamenti nella cornice delle Baleari dove, con molta probabilità, costruiranno il loro nido d’amore. Secondo i rumors, inoltre, gli sposi stanno organizzando una festa per 400 invitati il prossimo venerdì, proprio nella casa di Ronaldo a Cala Jondal.

L’originale abito della sposa da quasi 3.000 euro

Celina Locks è una donna di 33 anni dalla bellezza indiscutibile, la stessa che le ha permesso di esordire sin da giovanissima sulle passerelle internazionali. Per l’occasione ha lasciato i suoi lunghi capelli biondi sciolti in morbide onde sulle spalle, seguendo la tendenza haistyle del momento, ma all’acconciatura sobria e classica ha fatto da contrappunto un abito da sposa originale e diverso dal solito.

La modella e imprenditrice nel settore beauty ha optato per una creazione di Jacquemus color avorio, con scollatura a barca e grandi inserti a goccia in raso effetto-lucido e cuciture a contrasto su tutta la lunghezza dell’abito. Perfetto per mettere in risalto il suo fisico e quella bellezza naturale che non ha avuto neanche bisogno di troppo make-up per essere messa in risalto.

Anche Ronaldo ha indossato il colore bianco, ma in un completo di lino elegante e dalle linee semplici, optando per un tessuto che è l’ideale per la mezza stagione.

Gli auguri dell’ex moglie Milene Domingues

Tra le prime persone pronte a congratularsi con Ronaldo è stato impossibile non notare il commento di Milene Domingues, la sua prima moglie – ribattezzata Ronaldinha – con la quale è stato sposato dal 1999 al 2003. “Sono felice per te. Dio ti benedica e ti protegga sempre. Viva l’amore“, ha scritto su Instagram, a testimonianza del fatto che tra i due ex coniugi i rapporti sono rimasti del tutto sereni.

Nessuna traccia, invece, della modella Daniella Cicarelli che l’ex stella del calcio mondiale aveva sposato nel 2005. Tutto organizzato nei minimi dettagli in una lussuosa location in Francia, salvo poi scoprire che il matrimonio non era valido: né Ronaldo né la Cicarelli avevano finalizzato il divorzio dai precedenti partner e, di fatto, la cerimonia è stata considerata nulla.

La modella allora aveva rivelato, però, qualche dettaglio in più sulle reali cause della separazione. A quanto pare Ronaldo le era stato infedele più volte e, per tale ragione, tra i due il rapporto di era inevitabilmente incrinato. Poco tempo dopo queste nozze per il campione è arrivato un altro matrimonio, quello con la giovane studentessa di ingegneria Maria Beatriz Antony, finito dopo qualche anno nel 2012.

La promessa di Ronaldo a Celina Locks

Ronaldo oggi ha 47 anni e alle spalle una vita sentimentale e coniugale piuttosto variegata (e turbolenta). Dalle sue precedenti relazioni sono nati il figlio Roland (dalla prima moglie Milene) e le figlie Maria Sofia e Maria Alice (con la seconda moglie Maria Beatriz). Ma pare che la bella Celina abbia tutta l’intenzione di aggiungere un nuovo elemento alla famiglia.

La modella ha 33 anni e, secondo i rumors, avrebbe accettato di sposare Ronaldo a una condizione: che lui fosse fedele (ed è il minimo) e che, non meno importante, di concepire un figlio insieme. Tecnicamente la stella del calcio non potrebbe più averne, dato l’intervento di vasectomia a cui si è dovuto sottoporre per via del suo ipertiroidismo, ma è noto che abbia congelato il seme nell’eventualità di avere altri figli. La promessa potrà essere mantenuta!