Romina Jr si confessa: “Non mi piacevo”. E svela l’identità del fidanzato

Romina Jr si racconta, svelando le sue insicurezze e le paure derivate dall’essere la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, ma anche l’amore per un nuovo fidanzato.

A 32 anni la sorella di Cristel ha raggiunto un nuovo equilibrio e si sente bene con sè stessa. “Ho una consapevolezza nuova grazie alla quale ho imparato a volermi bene – ha spiegato al settimanale Gente -, a non prendermi troppo sul serio. Lo specchio non è più un rivale o un giudice inflessibile”.

“Finalmente mi trovo a mio agio nella mia pelle – ha svelato, raccontando di aver seguito una dieta particolare per via di un’allergia al nichel -. Ho scoperto di essere intollerante al nichel e ho eliminato ogni cibo che lo contiene. Facendo davvero attenzione sono dimagrita, ho perso due taglie. Inoltre faccio palestra e yoga, ballo salsa e il tango”.

“Guardo al futuro con occhi positivi e propositivi – ha raccontato, svelando anche di aver sofferto molto a causa della fama dei genitori -. Non credevo abbastanza in me stessa, l’essere figlia d’arte non mi ha aiutata”.

Fragile e bellissima, Romina Jr in passato aveva raccontato le sue fragilità rivelando di aver avuto un crollo psicologico dopo l’Isola dei Famosi. Le critiche e l’improvvisa popolarità l’avevano spinta a fare uso di droghe e alcol.

Dopo tanti anni ha realizzato il suo primo cortometraggio e si prepara a recitare in teatro. Non solo: la figlia di Romina e Al Bano ha anche trovato l’amore. Lui è un medico, lontano dal mondo dello spettacolo, che le ha regalato il sorriso in modo inaspettato.

“Da poco ho iniziato a frequentare un uomo che mi fa stare bene – ha svelato -. Ha qualcosa di speciale negli occhi, una luce che lascia trasparire un’onestà d’animo che mi piace molto. Lui è distante dal mondo dello spettacolo, fa il medico, ma siamo entrambi curiosi e rispettosi l’uno del mondo dell’altro. Non ero in cerca di nulla, è stata una sorpresa totalmente inaspettata”.