Roberta Mercurio, la ex concorrente di Temptation Island è diventata mamma

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Roberta Mercurio è diventata mamma, ad annunciarlo sono stati i neo genitori attraverso una serie di storie Instagram. In particolare è stato il papà Luca Caldirola, calciatore del Benevento, a condividere alcuni momenti emozionanti con i suoi fan. Da uno scatto durante il travaglio, che lui ha accompagnato raccontando cosa stava accadendo: “Robi è in travaglio da un paio d’ore, si sta preparando… Qui sta ridendo e scherzando, ma credetemi che si fa fatica! Lei è fortissima”, fino all’attesa e all’arrivo della piccola.

La coppia – per il momento – ha dato la lieta notizia solamente nelle Storie di Instagram, pubblicando un’immagine di entrambi abbracciati e scrivendo: “Grazie a tutti per gli auguri e per l’affetto che ci state dimostrando. Siamo distrutti, tornati in camera da pochissimo. Domani siamo con voi. Buonanotte”, il tutto accompagnato da un cuore. E ancora non è stato reso noto il nome della nuova arrivata, ma si sa che è una bambina.

Nel corso della gravidanza Roberta Mercurio ha raccontato le sue emozioni con i suoi numerosi follower. L’annuncio della lieta notizia era arrivato a dicembre con uno scatto pubblicato su Instagram in cui si mostrava con la pancina in bella vista, sorridente e abbracciata al compagno. A corredo della foto aveva scritto: “Erano le 6:00 di mattina del 4 ottobre quando ho scoperto che dentro di me stava nascendo una nuova vita. Luca era in ritiro e le mie gambe tremavano, il cuore batteva forte ed ero invasa da un mix di emozioni. Ansia, gioia, preoccupazione, euforia, incredulità e soprattutto tanta tanta felicità. Ho sempre detto che Caldi è stato un dono del Signore, la luce alla fine del tunnel, il compagno perfetto, l’amore che ho sempre desiderato. Ed è vero quando dicono che “l’amore genera amore”. E tu piccolino/a ne sei la prova. Tu e il tuo papà ne siete la prova. Mi avete cambiato la vita, siete la cosa più bella che mi sia mai capitata e vi amerò per sempre, immensamente. Mamma e papà ti aspettano”.

Un’attesa che Roberta Mercurio ha condiviso con i suoi follower. Anche negli ultimi giorni, quando ha superato la data presunta del parto e – quindi – le 40 settimane di gestazione. Ora, però, l’attesa è finita e nella serata del 22 giugno è nata la piccola. Roberta Mercurio aveva preso parte all’edizione 2016 di Temptation Island, reality show molto seguito di cui è ai nastri di partenza l’ottava stagione con la conduzione di Filippo Bisciglia. L’appuntamento con la messa in onda è previsto per il 30 giugno in prima serata su Canale 5.