Riccardo Manera, il suo coraggio e la difficile lotta: “Ho una lesione tumorale alla testa”

Fonte: IPA Riccardo Manera

Dalla finzione alla realtà: solo un anno fa, il giovane astro nascente del cinema Riccardo Maria Manera recitava in un film toccante e coinvolgente, impersonando un ragazzo la cui vita veniva stravolta da una terribile malattia. E oggi, in attesa che il suo lavoro debutti sugli schermi, l’attore si trova a dover affrontare la stessa drammatica situazione in prima persona. Dal suo letto d’ospedale, dove è ricoverato per accertamenti, ha rivelato la sua storia e ha mostrato ai fan una grinta incredibile.

Riccardo Manera, il suo messaggio social

Una serie di foto in bianco e nero a colori, un sorriso meraviglioso e tante facce buffe: se Riccardo Manera non indossasse il camice d’ospedale e non avesse un’ampia fasciatura in testa, sembrerebbe quasi giocare come un ragazzino. Ed è proprio questo lo spirito con cui vuole affrontare questa difficile battaglia che si è appena palesata davanti ai suoi occhi. Quello che il giovane attore ha condiviso su Instagram è un messaggio di speranza e di coraggio, un vero e proprio appello a non mollare mai e ad andare avanti a testa alta, senza perdere il sorriso.

“Non scrivo mai nulla, non sono mai stato in grado di farlo o forse ne ho sempre avuto paura. Ecco, quella paura, come tutte le altre, è sparita da un momento all’altro. Anche perché i pensieri sono ben altri” – ha scritto Riccardo a didascalia degli scatti che lo vedono in ospedale – “È un mese che convivo con questa cosa. È un mese e passa che sono sparito dai social, penso sarà così per un pò e un motivo c’era, c’è”. E poi, la notizia che mai uno vorrebbe sentir pronunciare, men che meno da un ragazzo di appena 27 anni: “Stamattina mi han fatto una biopsia, chissà che cos’ho. Mi han detto una lesione di tipo tumorale alla testa, ma non si sa ancora di che tipo e gravità”.

Ma Riccardo Manera ha una grinta inesauribile, la stessa che gli ha permesso di ridere davanti al flash del suo smartphone per regalare ai fan qualche foto dal suo letto d’ospedale: “La battaglia è da combattere e si combatte! Il karma, il destino o in qualsiasi modo vogliate chiamarlo è una cosa davvero strana: l’anno scorso ho girato il mio primo film da protagonista su questo argomento. Ho vissuto le stesse cose che sto vivendo ora ma per finta, clamoroso. Ho finito di girare un mese fa una serie con questo nemico dentro. Chissà come ho fatto. Non vi preoccupate, o almeno fatelo il giusto, io non mi arrendo, mai”.

Riccardo Manera, la sua brillante carriera

Appassionato di recitazione sin da piccolino, Riccardo Manera ha debuttato in televisione accanto ad alcuni mostri sacri come Luca Zingaretti e Margherita Buy, nella celebre miniserie tv Incompreso: vestiva i panni del piccolo Mino, e all’epoca aveva appena 6 anni. Da quel momento, si è diviso tra televisione, cinema e teatro mettendo a punto un curriculum di tutto rispetto – e soprattutto dando prova di un grande talento. Gli ultimi anni hanno visto la sua carriera improvvisamente sbocciare, grazie alla partecipazione ad alcune serie tv di successo come Il silenzio dell’acqua (con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti) e Volevo fare la rockstar, dove ha avuto un ruolo da protagonista.