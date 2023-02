Raquel Welch, l’ultima volta che è stata fotografata prima di morire

Raquel Welch è morta a 82 anni il 15 febbraio 2023 nella sua casa di Los Angeles dopo una breve malattia. Le ultime foto che abbiamo della grande attrice risalgono allo scorso luglio quando è stata paparazzata a Beverly Hills in un salone di bellezza dove si era recata per farsi una manicure.

Raquel Welch, la foto del 2021

Sex symbol dalla fine degli anni Sessanta e per tutti gli Ottanta, Raquel Welch, scomparsa a 82 anni, negli ultimi tempi conduceva una vita molto ritirata, tanto che per oltre due anni tra il 2019 e il 2021 nessuno era riuscito a fotografarla. Poi nel settembre 2021 l’attrice fu sorpresa mentre si trovava davanti a una casa d’aste a Beverly Hills. La Welch indossava una t shirt bianca, pantaloni neri, cappello in stile borsalino e degli infradito in pizzo.

Raquel Welch, l’ultima volta che è stata vista

Ma le immagini più recenti del mito hollywoodiano sono del luglio 2022. Pubblicate dal Daily Mail, ritraggono Raquel Welch al salone di bellezza, J&J, uno dei più frequentati dai residenti di Beverly Hills. L’attrice, che ha sempre avuto una manicure curatissima, si sottopone a un trattamento che sembra piuttosto doloroso a giudicare dalle sue espressioni sofferenti. Al termine però della manicure sorride soddisfatta del lavoro eseguito: un set di unghie lunghe, dalla forma squadrata e di color opale.

A luglio la Welch appariva in salute e in forma, non c’era nessun segnale allora che avrebbe potuto far presagire la malattia e il decesso. Il suo business manager, Steve Sauer, tra i primi a rilasciare dichiarazioni dopo l’annuncio della morte, ha affermato: “Raquel Welch ha lasciato una grande eredità, ha recitato in 30 film e oltre 50 fiction, senza contare le svariate apparizioni”.

Raquel Welch, i messaggi di cordoglio

Il regista Paul Feig l’ha voluta ricordare con un tweet: “È così triste. Gentile, divertente era una vera superstar di cui sono stato praticamente innamorato per la maggior parte della mia infanzia. Abbiamo perso una vera icona”. Reese Witherspoon ha scritto: “È così triste sentire della morte di Raquel Welch. Mi è piaciuto lavorare con lei in La rivincita delle bionde. Era elegante, professionale e glamour oltre ogni immaginazione. Semplicemente sensazionale. Possano tutti i suoi angeli portarla a casa”.

Moltissimi i messaggi di cordoglio dai fan di tutto il mondo, compresa l’Italia. Per tutti Raquel Welch resta una dea dalla bellezza inarrivabile. Tanto da lanciare moniti verso “le nuove dive”. Qualcuno scrive: “è morta #raquelwelch una delle poche donne nella storia del genere umano invidiate dalla dea Giunone. sciacquette dei nostri tempi…non le avreste potuto nemmeno spicciare casa … R.I.P.” “È morta #raquelwelch State zitte, influencer. Tutte.”

Tutti riconoscono il suo fascino e la sua bravura non artificiale: “Era un’icona di bellezza quando non si poteva barare per diventare famosi, e lei sapeva recitare. Rappresentava la perfezione degli anni’80, quando il pubblico era esigente e abituato bene. Riposa in pace angelo”.