Presentatore tv: “Ho un cancro terminale. Mi piange il cuore lasciare i miei figli”

Ha 48 anni Jonnie Irwin, uno dei presentatori più famosi del Regno Unito, e ha un cancro allo stadio terminale. I medici gli hanno dato sei mesi di vita e lui ha deciso di condividere la diagnosi perché la sua storia possa ispirare le persone a “vivere al massimo ogni giorno“.

Jonnie Irwin, il presentatore con un cancro terminale a 48 anni

Jonnie Irwin è sposato e ha tre figli, Rex, di tre anni, e i gemelli Rafa e Cormac di due. Ha voluto rilasciare una lunga intervista a Hello! nella settimana in cui compie 49 anni, per raccontare come si vive sapendo che il tempo a disposizione è molto limitato. Il conduttore ha un cancro ai polmoni che è arrivato al cervello: “Non so quanto mi resta da vivere, ma cerco di rimanere positivo e il mio atteggiamento è che sto vivendo con il cancro, non che sto morendo per causa sua”.

La sua storia ha toccato profondamente i lettori britannici, Irwin è uno dei presentatori più amati in Gran Bretagna. Tra i suoi programmi più celebri ci sono A Place in the Sun su Channel4 dove va alla ricerca della casa perfetta per i concorrenti ed Escape to the Country, dove le persone vanno a vivere in campagna. In effetti Irwin ha un passato da immobiliarista ed è approdato con successo in tv nel 2004.

Jonnie Irwin: “I miei figli cresceranno senza un padre”

Jonnie Irwin ha raccontato come sta vivendo i suoi ultimi momenti: “Voglio fare progetti. Voglio creare ricordi e catturare questi momenti con la mia famiglia perché la realtà è che i miei ragazzi cresceranno senza conoscere il loro padre e questo mi distrugge il cuore”.

Nel 2020 il presentatore scoprì di avere il cancro dopo un improvviso abbassamento della vista. Gli esami rivelarono la malattia che aveva colpito i polmoni e che si era diffusa fino al cervello. I medici gli diedero sei mesi di vita. Irwin ha raccontato del momento tremendo in cui ha dovuto dire a sua moglie Jessica che stava morendo e che l’avrebbe lasciata sola a crescere i loro tre figli: “È stato devastante. Tutto quello che potevo fare era scusarmi con lei. Mi sentivo così responsabile“.

Jonnie Irwin: “Voglio essere d’ispirazione per gli altri”

I farmaci e la chemioterapia gli hanno permesso di vivere più di quanto gli specialisti gli avevano detto. Irwin ha cercato di reagire alla diagnosi, lavorando il più possibile.

Fino ad ora, solo i parenti e gli amici più stretti sapevano del cancro, ma Irwin ha deciso di parlare pubblicamente della malattia per ispirare le persone e spronarle a vivere intensamente ogni giorno. “Voglio fare capire loro che si può vivere una vita positiva, anche se si sta morendo”. Ha spiegato: “Alcuni che si trovano nella mia situazione fanno una lista dei desideri, ma io voglio solo che facciamo il più possibile come famiglia”.