Power Couple, il nuovo reality di Mediaset: dove e quando vederlo

Un nuovo format potrebbe essere la rivelazione televisiva del prossimo autunno: Mediaset avrebbe già acquistato i diritti di Power Couple, una novità assoluta per il nostro Paese. Un po’ Temptation Island e un po’ Grande Fratello, si tratta in sostanza di un reality che vede al centro delle coppie, alle prese con prove e sfide per aggiudicarsi la vittoria finale.

Power Couple è un format di origine israeliana, creato da Abot Hameiri per la Dori Media Group e l’Italia, stando a quanto riportato da Worldscreen, sarà il quattordicesimo Paese nel mondo a trasmetterlo in tv. Il reality ha già riscosso un grande successo di pubblico in Germania, Sudafrica, Messico, Croazia, Ungheria e Brasile, e anzi proprio in quest’ultimo è diventata un’imperdibile striscia quotidiana che va in onda dal lunedì al venerdì, come riporta TvBlog.

Ma come funziona Power Couple? Come si evince dal titolo (che tradotto diventa “potere di coppia”) le protagoniste sono proprio coppie di fidanzati, per l’esattezza otto. Come in Temptation Island e La Pupa e il Secchione, le otto coppie vivono sotto lo stesso tetto e devono, di settimana in settimana, mettersi alla prova con giochi e sfide spesso molto difficili.

TvBlog spiega che il format prevede delle “scommesse”, quelle che poi di fatto si accumulano per dar vita al ricco montepremi in palio per la coppia vincitrice. Ogni puntata prevede una manche in cui si sfidano separatamente uomini e donne. Ciascun partner scommette una cifra, puntando sulla vittoria del proprio compagno o compagna e così, in caso di vittoria, questo gruzzoletto raddoppia. Destino diverso per chi, invece, perde le sfide: la cifra viene decurtata dal montepremi e alla fine, chi ottiene la cifra più bassa, rischia l’eliminazione.

L’ultima prova, quella di coppia, riassume appieno lo spirito di Power Couple: i partner devono dimostrare affiatamento, collaborazione e grande intesa. Chi perde, ovviamente, finisce in nomination e alla fine sono le stesse coppie in gara a decidere le sorti delle due a rischio eliminazione.

Power Couple potrebbe essere la novità televisiva del palinsesto autunnale di Mediaset, ma ancora non si sa con certezza quando andrà in onda e soprattutto su quale rete. C’è chi vocifera che potrebbe essere trasmesso su Italia 1, chi addiruttura che potrebbe diventare una sorta di “sostituto” di Temptation Island, ma è ancora tutto da vedere.