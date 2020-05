Pierdavide Carone: “Forza e Coraggio!”, inno alla vita dopo il tumore

editato in: da

Pierdavide Carone, il bravissimo cantautore lanciato da Amici 10 (quello in cui vinse Emma) e poi divenuto famoso grazie a collaborazione importanti con cantanti del calibro di Lucio Dalla, torna alla musica, dopo una pausa di un anno e mezzo, con Forza e Coraggio!, inno alla vita.

Una canzone diversa dalle precedenti perché nata in un periodo particolare e difficile della sua vita: quello che l’ha visto combattere, e vincere, contro un tumore.

Pierdavide l’ha scoperto dopo l’uscita del singolo Caramelle, in collaborazione con i Dear Jack, a fine 2018, pubblicato dopo aver saputo di non essere stati presi a Sanremo. Il successo del brano, apprezzato dal pubblico e dalla critica, e il successivo tour con i Dear Jack, sono andati di pari passo con la scoperta della malattia, l’operazione, la chemioterapia.

“Durante tutta la fase centrale della mia malattia l’ho tenuta nascosta e al riparo da tutti. Lo sapevano giusto i Dear Jack perché ero in tour con loro e avevano bisogno di sapere perché non potevo partecipare a delle date” ha detto Carone in una intervista.

Forza e coraggio! è uscito venerdì 22 maggio, è il suo ritorno alla musica e alla vita. Ed è parte di un importante progetto solidale: una percentuale dei proventi ricavati dell’acquisto del brano andrà alla Fondazione Humanitas e all’ospedale ad essa collegato per la ricerca, la diagnosi, la cura contro il Covid 19, realtà a cui il cantautore è particolarmente grato per averlo aiutato durante la sua malattia. “Humanitas ed i suoi medici mi hanno curato – racconta Carone – Ho cercato, con la mia canzone, di restituire qualcosa che non sarà mai tanto quanto loro hanno dato a me”.