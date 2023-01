PFW, Shalom, Eva e Amber per Mugler: a (quasi) 50 anni sfidano e vincono

Fonte: Getty Images-IPA Paris Fashion Week: le cose più incredibili viste durante le sfilate

La Paris Fashion Week Haute Couture Spring Summer 2023 ci sta regalando spettacoli incredibili e show futuristici, tra le provocazioni (non volute) di Schiaparelli, agli outfit opere d’arte degli ospiti, a grandi ritorni in passerella, sia degli stilisti che delle indimenticabili top model ani ’90.

È successo con Thierry Mugler, che è tornato a sfilare dopo una serie di presentazioni solo digitali, e per farlo ha invitato icone del passato e del futuro Accanto alle nuove supermodelle Mugler ha infatti chiamato nomi celebri del recente passato come Debra Shaw, Natasa Vojnovic, Omahyra Mota. E tre (ex) top model indimenticabili: Amber Valletta, Shalom Harlow ed Eva Herzigova. Classe 1974 la prima, ’73 le altre due, hanno calcato la passerella con la stessa sicurezza e lo stesso charme di 30 anni fa, dimostrandoci che bellezza e fascino non sono solo una questione anagrafica, ma di dna.

Fonte: Getty Images

A quasi 50 anni, Shalom, Amber ed Eva si confermano bellezze senza tempo e rubano la scena a indossatrici ben più giovani. Regalandoci uno spettacolo davvero di Alta Moda.