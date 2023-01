Doja Cat, regina trasformista alla Paris Fashion Week: i look incredibili

Fonte: Getty Images-IPA Paris Fashion Week: le cose più incredibili viste durante le sfilate

Doja Cat, al secolo Amala Ratna Zandile Dlamini, classe 1995, cantante, rapper e produttrice americana, uno dei personaggi più celebri (anche grazie a tik tok) e controversi degli ultimi anni, è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute della recente Paris Fashion Week, Haute Couture, di gennaio 2023.

L’artista è apparsa ospite delle sfilate più importanti con degli outfit elaborati e creativi, alcuni vere e proprie opere d’arte, che hanno coinvolto fior fiore di make up artist e stilisti, e per la cui realizzazione sono stata impiegate intere giornate. Come l’incredibile abito total red, pelle compresa, sfoggiato allo show Schiaparelli.

Fonte: Getty Images

30.000 cristalli Swarovski rossi sono stati accuratamente applicati sul suo corpo e l’abito – che ha impiegato cinque ore per essere perfezionato – comprendeva anche un corsetto di raso rosso, una gonna riccamente decorata con perline e stivali al ginocchio. Mentre Doja era ricoperta di vernice rossa dalla testa ai piedi.

La famosa truccatrice Pat McGrath ha dichiarato a Vogue: “Collaborare con incredibili talenti come Doja Cat e Daniel Roseberry (stilista di Schiaparelli, ndr) è stato un vero piacere. La pazienza e dedizione di Doja mentre sedeva con me e il mio team per quattro ore e 58 minuti per realizzare la creazione, ricoperta da oltre 30.000 cristalli Swarovski applicati a mano, è stata davvero stimolante”.

Mercoledì 25 gennaio Doja ha nuovamente stupito tutti presentandosi alla sfilata Viktor And Rolf indossando baffi e sopracciglia finti, per un look maschile che ha spiazzato tutti. Abito gessato beige, camicia verde e bianca con volant, il tutto sembrava un evidente riferimento, e omaggio, allo stilista del brand Viktor Horsting.

Fonte: Getty Images

Terzo cambio di look e immagine per Valentino: parrucca nera lunghissima, sopracciglia sbiancate, reggiseno ingioiellato nero, minigonna e giacca lunga abbinata per un look decisamente femminile e super sexy.

Fonte: Getty Images