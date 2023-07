Ex “Amici” di nuovo in ospedale: come sta Pasqualino Maione

Fonte: IPA Pasqualino Maione, l'ex "Amici" di nuovo in ospedale

L’ex Amici Pasqualino Maione è stato ricoverato nuovamente in ospedale. Noto al pubblico per aver preso parte al talent show di Maria De Filippi, negli ultimi anni non è stato molto sotto le luci dei riflettori, ma la sua carriera non si è mai interrotta, tanto che aveva espresso il desiderio di poter partecipare a Tale e Quale Show, dove gli ex Amici hanno spesso trovato fortuna. Sui social, Maione ha parlato di un altro ostacolo da dover superare, ovvero un problema al rene dopo l’infezione che lo aveva portato al ricovero per mesi.

Pasqualino Maione di nuovo in ospedale: come sta

A gennaio del 2023, Pasqualino Maione ha rotto il silenzio sui social dopo parecchi mesi, spiegando di avere avuto una infezione polmonare. Il 38enne è ritornato adesso sui social per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. La situazione, per fortuna, è meno grave, ma non per questo meno debilitante. “Ancora un altro ostacolo da superare. E sono ancora qua, eh già. Ciao ragazzi, mi faccio sentire dopo un po’ perché sono stato nuovamente ricoverato”, così ha esordito in un video sui social.

“Questa volta però per una cosa un po’ più lieve che però devo correggere assolutamente. Adesso ho un problema al rene e devo proprio correggerlo. Nulla di grave, non vi preoccupate. Però stare ancora qui mi snerva, mi fa stare un po’ agitato e nervoso. Insomma, non ce la faccio più”, ha aggiunto, con la promessa di rivedere i fan fuori dall’ospedale.

Tanti i messaggi di affetto e di sostegno a lui rivolti, come quello del conduttore Piero Chiambretti, che ha voluto trasmettergli un po’ di forza. “Sono qui per dirti che la vita è dura, ma bella. Però bisogna batterla, perché tutti i giorni è una giungla. E quindi forza, forza, forza”. Il video è stato condiviso dallo stesso Pasqualino, che ha voluto ringraziarlo a sua volta per l’affetto.

Il ricovero in ospedale nel 2022 a causa di un’infezione

Il ricovero per infezione polmonare era avvenuto il 22 agosto 2022: solamente in seguito, Maione aveva rotto il silenzio su Instagram, parlando delle sue condizioni. “Da tempo combatto con questa patologia che ha colpito il cervello e il midollo. I medici mi hanno presto appena in tempo e adesso stanno provando a farmi vivere al meglio e a farmi guarire. Adesso sono ancora in terapia, sono sotto controllo. La strada ovviamente è ancora lunga, ma ce la farò, ce la metterò tutta e adesso vi abbraccio”.

La situazione in seguito si è risolta, fino al nuovo ricovero, slegato tuttavia dalla condizione precedente. Dopo il messaggio per aggiornare i fan sul suo stato di salute, Maione si sta dedicando al percorso di cura, così da tornare più forte di prima. Del resto, non ha mai smesso di sognare, tanto da volere approdare a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti, che nel 2022 è stato vinto da un ex di Amici, ovvero Antonino Spadaccino. La speranza è di poterlo rivedere presto in televisione: nel talent show di Maria De Filippi si era classificato terzo, al secondo posto Roberta Bonanno e al primo Marco Carta.