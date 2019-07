Paola Turani sposa: l’amica di Michelle Hunziker ha detto sì

editato in: da

Paola Turani ha detto sì. L’influencer e modella, grandissima amica di Michelle Hunziker, si è sposata con l’imprenditore Riccardo Serpellini. Diversi i volti noti tra gli invitati, ma quelli che hanno attirato di più l’attenzione sono sicuramente la presentatrice svizzera e la figlia Aurora Ramazzotti.

Un matrimonio social, che ha coinvolto il milione e mezzo di follower della Turani fin dal principio. L’addio al nubilato in Marocco e la notte prima delle nozze, infatti, sono stati minuziosamente testimoniatii attraverso storie e post su Instagram.

Proprio in mattinata, poco prima di iniziare a prepararsi per il grande evento, l’influencer aveva confessato ai suoi seguaci tutta l’emozione che stava provando:

Ci siamo, il grande giorno è arrivato! L’emozione è alle stelle e io non vedo l’ora che sia stasera! Iniziano i preparativi.

Anche il momento delle nozze è stato prontamente ripreso e postato in diretta. Una tenerissima Paola Turani, vestita con un ampio abito bianco in tulle, ha attraversato il corridoio che l’ha portata tra le braccia dell’ormai marito Riccardo Serpellini.

Divertente e romantico il momento in cui sono apparsi i cani della coppia, Nadine e Gnomo, che hanno portato le fedi degli sposi fino all’altare, celebrandoli con grandi feste.

A testimoniare il tutto non solo i canali ufficiali degli sposi, ma anche le riprese fatte dagli invitati della coppia come Andrea Pinna, Tess Masazza e Aurora Ramazzotti. Tra loro anche Giulia Valentina, influencer e migliore amica della sposa, che ha ricoperto il ruolo di testimone di nozze, dedicando agli sposi parole tenerissime:

Quello che traspare immediatamente quando si conoscono Paola e Riccardo è che hanno un equilibrio naturale. Paola è curiosa, istintiva, sbandata, anzi spensierata. Riccardo è affettuoso e pieno di risposte.

Gli ospiti più attesi, però, sono stati forse Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, molto amici degli sposi con cui condividono spesso cene e serate. A riprova di questa amicizia, il marito della presentatrice è stato scelto come testimone dello sposo.

L’occhio dei più attenti, inoltre, è caduto proprio sul look di Michelle e della figlia Aurora. Quest’ultima ha optato per un vestito corto color lavanda, come il tema del matrimonio. Scelta più azzardata, invece, quella della Hunziker, che ha indossato il color rosso, sconsigliato per i matrimoni. A rendere perfetto l’outfit, però, è lo stile dell’abito. La signora Trussardi, ha fatto ricadere la scelta su una jumpsuit semplice ed elegante, che ha ben poco di provocatorio.

Insomma, un matrimonio social in una location romantica e con ospiti felici. Cosa c’è di meglio per augurarsi una lunga vita insieme?