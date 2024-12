Paola Cannatello, chi è la storica compagna di Francesco Paolantoni

Fonte: IPA Paola Cannatello e Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni e Paola Cannatello condividono un amore che ha vissuto alti e bassi, come del resto accade spesso, ma che perdura da ben quarant’anni. Nonostante siano da sempre una coppia molto riservata, la donna ha deciso di parlarne per la prima volta in un’intervista al Corriere, ripercorrendo le tappe di un rapporto che oggi ha trovato un nuovo equilibrio e che continua a donare alla coppia grande felicità. Paolantoni è uno dei volti più amati del piccolo schermo ma anche Paola Cannatello ha esordito in TV, lavorando dapprima davanti alle telecamere e in un secondo momento dietro le quinte.

Chi è e cosa fa Paola Cannatello

Il pubblico televisivo si è lasciato catturare dalla grande simpatia di Francesco Paolantoni, attore che da anni dona buonumore con la sua genuina comicità. In ultimo lo abbiamo visto a Tale e Quale Show, ma è anche grande protagonista di altri programmi televisivi come Stasera tutto è possibile e Che Tempo Che Fa. Non tutti sanno, però, che per un lunghissimo periodo, dagli esordi in poi, ha lavorato fianco al fianco con una donna che possiamo dire sia a tutti gli effetti il grande amore della sua vita.

Paola Cannatello è un volto meno “popolare” rispetto a Paolantoni, eppure il suo curriculum è ricco e variegato e dimostra una grande esperienza nel mondo dello spettacolo e della televisione in particolare. Come lei stessa ha rivelato in un’intervista al Corriere, dapprima si era iscritta all’università per studiare matematica – percorso che non ha mai concluso – e contestualmente è stata una enfant prodige della musica, “appassionata di pianoforte, che i miei non mi facevano studiare”.

Il pianoforte era la sua grande aspirazione, poi quasi per caso ha cominciato a calcare le scene nelle vesti di attrice. Ha iniziato con le comparsate al San Carlo di Napoli, poi è stata tra le protagoniste di uno sceneggiato in onda su Rai 3. Il teatro è rimasto, comunque, la sua “casa” per lunghissimo tempo anche se negli anni si è avvicinata anche al cinema.

Il lavoro come autrice

Stare davanti alle telecamere non è mai stato un problema per Paola Cannatello, ma dietro le quinte ha contribuito a realizzare alcuni lavori diventati dei veri e propri cult. Basti pensare al lungo sodalizio artistico con Serena Dandini, per la quale è stata autrice di programmi come Ottavo nano, Mmmhh e Bra, braccia rubate all’agricoltura. La Cannatello ha firmato tutte le edizioni di Parla con me e anche l’unica edizione di The show must go off, in onda su La7 nel 2012.

Il sodalizio con la Dandini è proseguito anche in radio e in teatro – è autrice del reading Serendipity -, poi al cinema ha contribuito alla scrittura della sceneggiatura di Fascisti su Marte, film di Corrado Guzzanti. Nel suo curriculum figura anche un altro grande cult televisivo, La TV delle Ragazze, sempre con Serena Dandini e con tante altre grandi dello spettacolo come Cinzia Leone, Sabina Guzzanti, Maria Amelia Monti.

La storia d’amore con Francesco Paolantoni

È proprio in questi anni ricchi di esperienze lavorative e grandi successi che Paola Cannatello ha conosciuto Francesco Paolantoni. “Nello Mascia e Ugo Gregoretti, ci coinvolsero entrambi nello spettacolo Il matrimonio di Figaro di Beaumarchais – ha spiegato al Corriere -. (…) Cominciammo ad andare in tournée e io mi accorsi che nelle cene del dopo teatro Francesco, nonostante in scena fosse serissimo, teneva banco con la sua ironia e già cominciava a proporre alcune delle figure a cui poi abbiamo dato anima insieme”. Lì è scattata la scintilla che li ha portati a convivere insieme per ben vent’anni.

All’amore hanno sempre affiancato una prolifica collaborazione professionale. Cannatello è stata autrice di molti lavori di Paolantoni, inclusi alcuni dei personaggi che lo hanno portato al successo in programmi come Mai dire gol e Quelli che il calcio.

Qualcosa, però, si è come rotto. A un certo punto, tra alti e bassi, alcuni ostacoli sono diventati insormontabili e la coppia ha deciso di separarsi. Per ben dieci anni hanno vissuto vite separate, lontani – anche geograficamente parlando – ma sempre in contatto. Sembrava tutto finito, ma non è stato così: dopo dieci anni, nel 2015 Paola Cannatello e Francesco Paolantoni si sono riavvicinati e sono tornati insieme.

“Siamo ancora e sempre una coppia e abbiamo raggiunto un nostro equilibrio meraviglioso – ha spiegato al Corriere -. Io a Roma e lui a Napoli però, ognuno a casa sua. Quando vengo a Napoli ovviamente vado da lui e se resta a Roma (ora con Ballando sono aumentati i suoi impegni capitolini), lui dorme da me. Ora comunque evitiamo i posti con fotografi sia per pudore sia perché ci facciamo i fatti nostri. Non siamo quindi una coppia pubblica, ma nostra”.